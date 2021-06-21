大叔的愛｜Edan逼巴士非禮女乘客？黃德斌解圍後不忘抽水

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-21 19:00

ViuTV購入日本大熱BL劇《大叔的愛》，由黃德斌、Anson Lo（盧瀚霆)同Edan（呂爵安）主演。

ViuTV新劇《大叔的愛》將於28日播出，預告於近日釋出，只見黃德斌及Anson Lo（盧瀚霆)為得Edan（呂爵安）芳心使出渾身解數。其中一場係講述Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌英雄救「美」，為Edan解圍後更把對方擁入懷中！

Edan迫巴士返工，結果被誤會非禮女乘客。

黃德斌笑言戲情是「巴士奇遇結良緣」，仲話自己貼地不時坐公共交通工具：「因為太方便，唔洗周圍搵車位嘛！我地平時坐車都收埋自己，唔會招惹啲咩誤會，即使見人鬧交都未必出聲，除非去到動手動腳啦，如果唔係，唔會介入人地鬧交。」

放開個男仔！

而Edan就自嘲貧窮，所以是巴士常客，笑言車上不時與Anson Lo短訊傾劇本：「我地之前真係好驚，因為呢部劇買晒版權，要係原著同自己風格中搵平衡。可能我地未夠專業啦，平時我地都會攬頭攬頸咁玩，所以唔會太尷尬！最近係Anson自己加戲，或者拍錫錫戲個陣加啲嘢，咁就嚇親我囉！」

Anson Lo就要話投入與Edan的感情，不時向對方獻媚：「冇辦法啦，識咁耐都唔會痴咁埋傾計，所以今日都幫佢攞飯、攞埋餐具，做到細心啲咁，希望可以搵到個份感覺。」同場的混血兒Asha就話被人嫌棄鬼妹仔口音，要糾正做地道「港女」：「導演有日尷尬咁話我有鬼妹仔口音，我話我真係鬼妹仔嚟架！所以依家學緊咬字，要做個地道香港人先得！」