香港史上首個用Bitcoin買飛音樂會　倪辰Lala出道三年只得三首歌

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-21 23:38

倪辰Lala於7月份九龍灣國際展貿中心Musiczone舉行香港史上首個可以用加密貨幣Bitcoin支付場卷的音樂會《music in lalaland音樂會》，近月亦忙於為音樂會做宣傳，也在商場，Facebook Live等地方預演唱歌，場面還十分之墟冚。雖然她在歌壇中之中的確還是新手一個，但原來她在主播界也算是稍有名氣的，她接受訪問時，還曾表示過公司揼本地用了50萬替她宣傳。

倪辰Lala於7月份舉行一場音樂會《music in lalaland音樂會》。（ig@this.is.lalaland）

倪辰Lala由2018年出道至今共推出過《忘憂草》、《愛像龍捲風》和《失戀症候群》三首歌曲，以及一本寫真集《fall into Lala》。不過以上的都不是重點！重點是今次大會除接受入場人士用現金或信用卡等途徑購買門券之外，還同時接受以虛擬貨幣Bitcoin購買！

倪辰Lala做宣傳仲請到天堂鳥。

關於以Bitcoin支付入場費事宜，大會負責人接受《香港01》時，回答：「售票網站會提供接收Bitcoin的地址，入場人士可以透過交易平台或直接把Bitcoin 送到網站提供接收Bitcoin的地址就得，非常方便！我哋會依照發送Bitcoin嘅時間去計算，即係計市場價！如果今日（6月21日）買飛，計返就大約係0.0036粒Bitcoin 就可以買到價值$880的VIP飛啦。當然，如果有人想豪啲直接畀一粒我哋都歡迎！到時仲可以安排佢去後台同倪辰Lala見面，哈哈哈。」

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