木村拓哉孖平岳大進軍國際舞台　與歐洲演員合演海洋生態驚悚劇

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-22 12:15

日劇男神木村拓哉日前已經確定進軍美劇界，參演串流平台Hulu跟歐洲電視台合作拍攝的科幻驚悚劇《THE SWARM》（暫譯：《群》）。根據外國傳媒報道，劇集以超高預算規格製作，更邀請了多位歐洲演員參演，陣容強勁。

《THE SWARM》是一部海洋生態驚悚。（Twitter圖片）

製作團隊日前再宣佈了演員名單，除了木村之外，英劇《義理/恥》（Giri/Haji）的平岳大都有份參與演出。至於歐洲演員方面，有《The New Pope》的比利時女星Cécile de France、《性愛自修室》的Sharon Duncan-Brewster、蘇格蘭男星Jack Greenlees、Lydia Wilson、《銀翼殺手2049》的Krista Kosonen、Leonie Benesch及Barbara Sukowa。

《義理/恥》（Giri/Haji）的平岳大都有份參與演出。

《THE SWARM》改編自Frank Schätzing創作的同名暢銷海洋生態驚悚小說，劇情主要講述世界各地突然出現與海洋有關的離奇事件，例如：秘魯一名漁夫突然海上消失、法國高級餐廳的龍蝦爆炸、加拿大沿海鯨魚群攻擊民眾、澳洲和印尼劇毒水母聚集岸邊等。生物學家和鯨魚研究員識到有東西在利用大海來襲擊人類，海底世界似乎團結起來，而這個時候科學家們不得不承認，人類對統治千萬年的地球，了解程度不比太空多。