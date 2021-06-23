終末的女武神｜人神大戰設定新鮮又吸引　只差一缺點能成年度動漫

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-23 18:19

神都係人，不過佢做到人做唔到嘅嘢，所以佢係神。但如果地上最強呂布大戰眾神中的最強戰士雷神的話，究竟誰會取得勝利？日前在Netflix上架的原創動畫影集《終末的女武神》（Record of Ragnarok）就上演了三場振奮人心的人神隻揪，憑大暴走及超熱血的劇情，輕鬆登上全球排行榜第4位，喜歡神話、歷史及動漫的劇迷千萬不要錯過！

《終末的女武神》於6月17日上架，短短數天已登上香港排行榜的榜首。（Netflix）

《終末的女武神》改編自梅村真也創作的同名漫畫，至今仍在連載中，而在Netflix上架的第一季共12集。劇情主要講述眾神千年一度的眾神議會上，決議通過讓人類滅絕，但半神女武神布倫希爾德竟然反對，更提議眾神和人類挑選出最強13位選手，進行一對一決生死。如果人類在神的手中取得7回合勝，就可以多生存1000年。

＊以下內容有輕微劇透，劇迷請自行斟酌觀看

本身影集入面人身對決的背景設定已經夠吸引，加上人類方面所挑選的最強13人都是超好打的歷史人物，還有對決時的熱血局面及勝負懸念，成功帶起了極大追看性。頭三集講到首回合對決的，有雷神大戰呂布。雖然呂布堪稱地上最強，但如果沒有女武神暗中作弊，根本同神冇得鬥。振奮人心的畫面及緊湊的對決，搞笑得來又熱血，娛樂性滿分。

+ 5 + 5 + 5

值得留意的是，每位派出來對決的神、人戰士都各有故事，讓觀眾更加投入隻揪過程的心路歷程。期間交代了神和人類的英勇事蹟，亦有感動位，不只是為了劇情而打。至於在歷史回帶片段中，作出少許有關各路英雄故事的改動，帶來新鮮感，當然在觀看的時候不要太著重原本神話或歷史。

總括來說，《終末的女武神》娛樂性十足，除了有雷神大戰呂布，還有統領宇宙的宙斯鬥阿當及佐佐木小次郎奮戰海神波塞頓，讓甚少看動漫的劇迷帶來驚喜，漫畫還原度亦非常高。不過旁白解說和歷史回帶似乎多了一點，這樣的話就會拖慢了節奏及變得有點拖泥帶水。