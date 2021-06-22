《康熙》三德子趙亮內地開雞場身家過億　仲有個180cm超模老婆

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-22 20:45

電視劇《康熙微服私訪記》，除了有觀眾熟悉的張國立演出康熙外，最有喜感，經常插科打諢的太監三德子，往往比主角更加搶鏡，而演員趙亮連續4輯也演出三德子，角色深入民心，但他自從2012年拍過電視劇《新圓月彎刀》後，在圈中人間蒸發，原來他轉行從事養雞工作，現時有4個養雞場，身家過億，最重要是「小太監」竟娶得180cm的超模老婆，成為人生勝利組。

趙亮在《康熙》中飾演三德子，角色深入民心。（網上圖片）

三德子趙亮開雞場發達，身家過億。（微博圖片）

藝人遇上一個好角色，隨時能食足一世，內地男星趙亮，演出《康熙微服私訪記》的小太監三德子，精靈搞笑的演技，讓他成為了太監專業戶。但近年趙亮已經淡出幕前，雖然沒有演戲，卻成為財經節目的常客，原來趙亮在汶川地震後到當地做義工，見到當地殘破不堪，遂在當地購入土地並開設養雞場，想不到愈做愈大，現時已經有4個養殖基地，身家過億，趙亮雖然其貌不揚，但原來她的太太，是比他年輕15年的超模胡敬，太太身高180cm，比起趙亮高出整個頭，二人婚後相當恩愛，還育有兩名兒子。趙亮近日再在成都開設雞食店，由養雞至餐廳一條龍生意，比起不少大星更加撈得風生水起。

三德子趙亮有個180cm超模老婆胡敬。（微博圖片）

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