撻出愛火花｜「筋斗王」元華曾任李小龍替身　自揭細個百厭玩跳樓

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-22 23:00

TVB劇集《撻出愛火花》（2000）於近日於深宵劇場時段重播，除了是謝霆鋒唯一一套主演的劇集之外，連功夫高手、「七小福」成員元華亦為此劇刻意去學習柔道，非常有誠意！

元華在劇中飾演「一本柔道館總教練」羅彬，是知名的柔道高手！（截圖）

+ 4 + 4 + 4

眾所周知，元華自小就隨于占元學習功夫，與元秋、成龍以及洪金寶等同為「七小福」成員。至長大後更加入電影圈擔任武打演員。而由於元華翻筋斗的功夫非常了得，是圈中知名的「筋斗王」，年青時更曾經在電影《精武門》為李小龍替身，一個筋斗翻過一班和尚的衫袖。

元華亦有參演《龍爭虎鬥》。（網上圖片）

雖然元華自小就隨于占元學習功夫，但元華在學武之前已經非常百厭，多年前在節目《星星同學會》中就曾經透露過自己險死的一次！華哥表示在大約6歲時因為迷上日本片集，繼而模仿超人飛天，豈料就發生意外從9樓飛墮地面：「嗰啲超人行兩三步，提起隻手就飛！細個睇得多就著咗迷，然後整塊床單喺條頸，喺個彈弓床度跳嚟跳去，嗰時啲床又啱啱好泊住張床，之後砰一聲，撞到隻腳，個人就落咗樓！咁就好彩下面有架大貨車，嗰啲米車，有個蓬嘅，咁啱就跌正個蓬，之後就彈咗落地下，即刻起身，冇事，然後即刻走返上樓，驚人捉我去差館！」在旁的曾志偉補允謂：「但你唔好以為佢真係冇事，一個禮拜後，個膝頭哥腫到不得了！」華哥補充說：「咁就去醫院開刀，骨膜發炎！」

其它嘉賓聽後都捧腹大笑！（截圖）

同場加映：撻出愛火花｜55歲梁藝齡轉行做福音大使 凍齡有術狀態拍得住當年

+ 42 + 42 + 42