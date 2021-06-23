Billie Eilish借LGBTQ宣傳再被指辱華　跪地為年少無知發長文道歉

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-23 16:00

現年19歲的美國樂壇小天后Billie Eilish近期惹上的負面新聞一浪接一浪，繼上周新歌《Lost Cause》MV被指借LGBTQ社群來炒作及宣傳後，再被網民翻舊帳，將她數年前拍的短片上載到TikTok。片段中Billie除了模仿黑人講英文，更以諷刺亞洲口音的方式說出涉辱華字眼「chink」，更扮黑人講英文，遭大批歌迷鬧爆種族歧視。

事件持續發酵，Billie沉默數天後終於在昨日透過社交平台撰文道歉。她在Instagram限時動態上載長文回應上述事件，並辯稱拍片時只有13、4歲，同時為「年少無知闖禍」而道歉：「我跟著個歌曲咪嘴唱出一個貶低亞裔社群的字眼，當時我並不知道它的意思。我現在感到非常震驚和尷尬，曾經說過這個字眼令我想作嘔。」Billie續指自己只有在該歌曲聽過這個字眼。

Billie沉默數天後終於在昨日透過社交平台撰文道歉。（Twitter）

至於提到諷刺亞洲口音，Billie表示當時只是亂說怪音，聲稱這些怪音是創作一套屬於自己的語言，讓自己跟寵物、家人和家人溝通，其後更直言被錯誤標籤：「無論它（這些怪音）如何被人解讀，我從來沒有意圖去傷害其他人，而它現在被標籤為這個意思（辱華），真的令我心碎。」

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