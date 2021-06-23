林嘉欣獲法國政府授勳表揚藝術貢獻　以流利法文致辭

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-23 14:15

林嘉欣擔任法國五月藝術節大使（Le French May）已踏入第八個年頭，最近獲法國政府頒發「Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres（藝術與文學勳章）」，以表揚她多年來努力宣揚法國藝術，日前由丈夫袁劍偉、還有兩個囡囡陪同下，到法國駐港領事官邸授勳。

林嘉欣到法國領事館授勳。

嘉欣笑言去年四月收到授勳通知時，以為被整蠱，她解釋：「因為封信係由加拿大政府發出，話我獲法國政府授勳，我睇咗封信好多次，仲問我先生『係咪呃人㗎？疫情仲有呢啲騙案？』後來先知，原來我因為喺加拿大出世，法國嗰邊要認證我嘅國籍，所以封信由加拿大寄出。」當知道授勳一事如假包換，嘉欣坦言有一種超現實的感覺。在授勳當日，嘉欣以流利法文和廣東話致辭，更安排兩個囡囡協助法國領事，進行授勳儀式。

嘉欣曾留學法國、對當地文化非常熱衷，她每年都會遠赴法國，與當地來自不同界別的藝術家進行文化交流，最近因為疫情關係只能留在香港，嘉欣依然履行大使使命，積極推廣法國各種藝術文化。

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