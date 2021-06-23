鄧麗欣聞方力申即發嬲掟鐘　公開談舊愛：以前佢唔係好敢教我嘢

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-23 18:45

由Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍和谷德昭主持的YouTube節目《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）最新一集更邀請了鄧麗欣（Stephy）做嘉賓，最初4人圍住撲克桌講多過玩，更揭開Stephy鮮為人知的讀書「曳史」，例如向同學淋水等壞學生行為。不過由於Stephy天生一副純品樣，她笑稱當時學校的老師只會勸她遠離壞學生：「佢哋永遠都會覺得我係畀人帶壞！」

Stephy玩樸克都一臉嚴肅！（截圖）

為了增加邀約嘉賓的成功率以及遊戲的刺激度，三位主持一直都給予女嘉賓額外$1000的籌碼，但對他們早前邀請方力申來作客時，卻投訴此機制有欠公平，更主張男女應該要平等。同樣的情況，今集三位主持就上次「男嘉賓」的經驗向Stephy提問是否要額外$1000籌碼，Stephy堅決謂：「你知我天秤座嗰啲呢，要好公平嘅，我覺得又使喎真係。咁我覺得唔係每一個都唔使，有啲人覺得OK咪OK囉。」豈料Stephy向主持們提問「男嘉賓」的身份時，當聽到「游水」後，Stephy即時作狀發嬲掟鐘，嚇得劉浩龍即時離枱幾尺！

即睇Stephy發嬲掟鐘：

不過Stephy亦非常大方地談論舊愛，谷德昭更直接問二人當年的相處方式：「小方有冇成日畀好多建議你？歐鎧淳話佢有好多Sharing畀佢，佢有冇教你入娛樂圈應該點樣？」Stephy眉頭一皺：「冇......佢唔係好敢教我嘢！」不過講到游水方面，Stephy就會主動向小方請教。鄧麗欣與方力申曾拍拖十年，是香港娛樂圈的金童玉女，雖然最後亦分手收場，但二人面對舊戀情仍然非常大方，實在難得！

小方之前在節目中要求要男女公平！（截圖）

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