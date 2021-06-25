Anson Lo粉絲斥巨資為偶像慶生　尖沙咀現巨型廣告只係序幕

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-25 00:41

Anson Lo巨型生日應援廣告正式登陸尖沙咀，由本月25日至下月8日，fans一定要去打卡!（鄺鈺瑩攝）

MIRROR嘅出現，令香港再次掀起追星熱潮。有「教主」之稱嘅Anson Lo(盧瀚霆)下月7號26歲生日，由於當日教主將會推出全新單曲，加上主演劇集《大叔的愛》播出在即，所以神徒早在個多月前已籌備連串應援。

生日廣告嘅其中一旁印上有份集資嘅神徒名字。（鄺鈺瑩攝）

而神徒嘅頭炮生日應援是斥資10萬，租下尖沙咀五支旗桿對 開嘅巨型廣告位，廣告除有教主靚相之外，亦寫有「HAPPY BIRTHDAY 7.7 ANSON LO」，由本月25日開始至下月8日，神徒或路人可以瘋狂去打卡，後援會負責人Annie笑言巨型廣告只係序幕，之後嘅應援絕對係鋪天蓋地：「今次呢個設計都特別嘅，右邊放晒Anson出過嘅solo歌連埋二維碼，可以令更多路人多認識佢。 而左邊就會有今次參與應援嘅神徒名單。」

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其實後援會過去曾在旺角、紅館旁、銅鑼灣SOGO電視大牆落大型廣告，問到今次點解會揀尖沙咀，Annie表示:「今次同之前唔同嘅係多咗好多fans參與應援宣傳！所以希望可以做得比之前大型，而選擇尖沙咀呢塊廣告牌係地點超級方便、又夠eye-catching， 亦因為廣告牌係座地嘅，fans可以零距離打卡，一定會好開心好興奮。」巨型廣告版今晚(24日)換上時，唔少路人見到都紛紛停下來打卡，除有路人表示「而家啲fans真係好有錢」，亦有問「Anson Lo係未一陣會出現?」。

Anson Lo(盧瀚霆)下月7號26歲生日，神徒早在個多月前集資為佢生日做應援。(IG圖片)

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