Britney Spears為脫父親監護權作供　爆被逼戴子宮環生活猶如性奴

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-24 12:06

現年39歲的美國樂壇天后Britney Spears自2008年起，一度傳出她被父親Jamie Spears強制關進精神病院，當時法庭判父親為Britney的監護人，擁有掌控她的生活大小事務及財政。Britney為了脫離父親「魔爪」，於6月23日要求法庭頒令，結束父親的監護權，希望可以奪回自己的人生。

根據外媒報道，Britney透過視像形式向洛杉磯最高法院作供。今次是Britney首度公開談及有關監護令的所有事，她直言自己並不是奴隸，更表示在父親任監護人期間受盡創傷及無法入睡。由於每天都在工作，加上長期接受精神評估、被傳媒偷拍和輿論壓力，猶如被販賣的性奴：「我想在不接受評估的情況下結束監管，與此同時，我心理治療師能夠來我家，我不想再被狗仔隊偷拍使我難堪。」

在長達20分鐘的供詞中，Britney表示渴望與男友Sam Asghari訂婚及生兒育女，但一直都被父親禁止。其後更自曝體內藏著子宮環：「我聽從監護人（即父親）指示，不可以結婚或生育，我現在體內有子宮環，所以我不能懷孕。我想取走這個子宮環，令我開始嘗試有另一個孩子，但這個所謂的團隊禁止我去醫生那處取走它。基本上，這個監護權對我根本沒有任何好處，我值得擁有生活。我整個人生都在不斷工作，我值得有兩至三年時間休息，做我想做的事。」

Britney表示渴望與男友Sam Asghari訂婚及生兒育女。（Getty Images）

至於為何一直沒有公開談及此事，Britney表示自2008年一直受到監管，更接受了多次精神病評估和藥物治療，在父親的監護權下沒有自由，被迫賣唱，就連現金、信用卡及護照都沒有，沒有公開發言是因為覺得外界沒有人會相信自己，心痛謂：「我向全世界說謊，告訴髮大家我很好...我一直都身處在恐懼中，假裝直到你成功騙了所有人。但現在我告訴你真相，我從來沒感到開心，我睡不著。我覺得被欺負，我覺得自己被孤立，我厭倦感到孤獨。」

+ 12 + 12 + 12

同場加映：被指消費Britney多年致對方精神崩潰 Justin終於跪低向前度認錯