2021夏季日劇︱波瑠田中圭行醫夠熱血　中川大志新木優子殺出愛意

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-25 12:00

2021年夏季日劇蠢蠢欲動！其中由「氣質女星」波瑠和田中圭主演的《Night Doctor》、高顏值組合中川大志和新木優子的《我的殺意戀愛了》，以及戶田惠梨香和永野芽郁雙主演《秘密內幕～女警的反擊～》，先後會在「黃Viu煲劇平台」上架，讓香港觀眾可以無縫緊貼日本進度。

《Night Doctor》講述柏櫻會朝日海濱醫院以「全年無休，來者不拒」為目標，成立夜間急救團隊「Night Doctor」。五位性格各異的優秀醫生即使面對人手不足、濫用醫療等問題，仍然為了拯救生命而奮戰，也因而產生了無可取代的情誼與羈絆。

《Night Doctor》是「日本國民妹妹」波瑠出道十五年來首部主演的富士「月九」劇，也是她時隔多年與田中圭再度合作的劇集，波瑠不禁大讚拍檔是「氣氛製造機」：「我們第一次合作大約是十年前，現在的田中圭很成熟，他很細心觀察四周，而且很體貼，一直帶動候診室的氣氛。」

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而愛情喜劇《我的殺意戀愛了》講述男虎柊（中川大志飾）偶然得知養父（藤木直人飾）被人所殺，於是下定決心成為殺手，以報殺父之仇。為此他決定接近真兇──漫畫家鳴宮美月（新木優子飾），然而他的復仇計劃卻趕不上變化！不走運的他不但無法解決目標，更多次拯救美月，令他陷入了殺意和愛意的矛盾之中。

近年憑《坂道的阿波羅》、《夏空》等作品勇奪多個新人獎的中川大志，被視為日本新生代最有潛力的男演員之一。提到首次擔任男一，中川坦言夢想成真：「我從小學生時代開始演戲，一直希望有一天能夠主演黃金檔日劇，並以此為目標一直努力。現在得到這個機會，讓我十分感激。」

至於戶田惠梨香和永野芽郁主演的刑事日劇《秘密內幕～女警的反擊～》則講述為了追求穩定收入而成為新人刑警的「川合」，與前刑事部王牌「藤」組成團隊後的爆笑故事。該劇改編自漫畫家泰三子的人氣作品，自2017年起於《Morning》週刊雜誌連載，今年更獲得「第66 屆小學館」漫畫賞，深受讀者愛戴。