大叔的愛1-5集劇透︱Anson Lo強吻Edan　黃德斌表白浪漫過原版？

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-25 15:45

由黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）主演的港版《大叔的愛》將於下周一（28/6）播出，劇集未出街已掀起網上熱話，不少網民直言相當期待。 單身、異性緣欠奉的地產代理田一雄（Edan@MIRROR飾），某日意外發現上司翟國強KK（黃德斌飾）的手機裡竟存有大量偷拍他的相片。眼見秘密敗露，KK只好直接向阿田告白，更與結婚廿載的妻子Francesca（簡慕華飾）提出離婚。另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，剛巧新同事凌少牧（Anson Lo@MIRROR飾）正在尋覓住處，於是便搬到阿田家與他成為室友。當阿田苦惱該如何應對KK時，同樣暗戀他的阿牧竟同時表露心意，更與KK展開了激烈的芳心爭奪戰，令阿田平靜的生活發生了翻天覆地的改變。阿田經青梅竹馬朋友梓芊（徐㴓喬飾）的指點，理解自己對KK僅只屬上司的尊敬與崇拜之情，因此打算拒絕KK的心意。與此同時，阿田發覺即使內心抗拒與男生交往，但對他瞭若指掌、事事照顧周到的阿牧卻早已悄悄地住進了他的心房。面對突如其來的「桃花運」，阿田會如何決擇。

由黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）主演的港版《大叔的愛》將於下周一（28/6）播出，劇集未出街已掀起網上熱話。

劇集未播，先睇下1-5集內容：

第1集 – 驚喜表白 ( 播出日期: 6月28日)

田一雄（阿田）是營業額最低、且欠異性緣的員工，但上司翟國強（KK）卻對他處處包容。在眾人眼中，KK一直是好上司、好丈夫，與妻子Francesca宛如一對模範夫妻。有日，阿田在巴士上被誤會非禮，KK出面向阿田解圍。突然，巴士急剎，阿田與KK意外擁抱；KK心如鹿撞，原來，男子氣概十足的KK，私下暗戀著阿田多時，惟阿田到此刻仍懵然不知⋯⋯終於一次，阿田無意間發現KK手機內，竟有偷拍自己的照片。此事讓阿田開始對KK抱有戒心，對KK加以提防。阿田忽然收到KK邀約，硬着頭皮赴約。KK竟帶著玫瑰花向阿田表白⋯⋯

第2集：浴室之初吻 ( 播出日期: 6月29日)

阿田回想起KK表白一事，不知如何面對。室友阿牧發現阿田心神恍惚，欲問過究竟，但阿田不想節外生枝，因此對之隱瞞。本來正與太太度假的KK，得知阿田搞錯展銷會的細節，決定取消餘下行程回來救亡。展鎖會當日，眾人各司其職。突然，KK面前有棚架倒塌，阿田二話不說衝前捨身拯救。被壓倒受傷送院。KK擔心得哭成淚人。阿田見狀，竟然忍不住緊抱KK安慰，同時一切亦被阿牧看在眼裡。阿田回到家中，阿牧趁著阿田淋浴時，無意間發現KK在工作文件上留給阿田的細心評價，按奈不住的闖進浴室向阿田表白，並強吻阿田，嚇得他六神無主。

第3集： 阿田爭奪戰 ( 播出日期: 6月30日)

被KK表白；被阿牧強吻；令田感到迷網。阿田向Darren主任訴苦，告之有「朋友」被同性親了一下，對話被Carman聽見，更當場揭穿「朋友」就是他自己。回到家中，阿牧解釋前一晚的親吻，只是男人間的惡作劇，阿田釋懷，表示自己無法接受男男親吻；阿牧聽後心情複雜，更發現了KK約阿田午飯的訊息…翌日，KK帶同愛心便當與阿田「午餐約會」，並告訴阿田會盡快與Francesca離婚。阿牧不請自來，叫KK不要再糾纏阿田，更乘機表白。二人為阿田大吵，勢成水火，展開了激烈的阿田爭奪戰。當晚，阿田在Wonderful餐廳偶遇阿牧，田指責牧為了接近自己，而大獻殷勤，把阿牧氣得奪門而出，梓芊大罵阿田自私。阿田四處尋找，終找到阿牧，並說出自己很需要他。

第4集： 誰是Tina？( 播出日期:7月1日)

Francesca懷疑KK的第三者叫「Tina」，於是裝作委託阿田找新居，實情是查探「Tina」身份。Francesca見阿田忠厚老實，終向阿田說明來意，要求阿田替她監視KK，並找出第三者，使阿田進退兩難。公司眾人來到Wonderful餐廳晚餐，得悉阿田正與阿牧同居，嘖嘖稱奇。接著數日，阿牧被Darren為難，阿田欲幫牧解圍不果，反被Darren教訓。另一方面，Francesca不斷逼問KK離婚原因，KK卻有口難言。阿田不斷被Francesca訊息轟炸，決定偷拍KK的日程交差。行動中，卻被KK撞破，使KK以為阿田亦對自己感興趣，令兩人誤會加深，KK更進一步邀請阿田共晉晚餐。Francesca發現KK約了第三者晚餐，要求阿田裡應外合。阿田左右為難，心知不妙，但又不能揭穿自己就是「Tina」的身份，只好答應赴會⋯⋯

第5集 ： 不能說的秘密 ( 播出日期:7月2日)

阿田被迫參與Francesca的捉姦計劃，一同來到餐廳一角作監視。同時面對著KK的約會與Francesca的監視行動，阿田分身不暇，還差點給撞破，幸好有驚無險，成功離開餐廳。翌日，Francesca告訴好友Nancy與阿田在餐廳幾乎撞破KK幽會一事，感到功敗垂成，相當不值。可是Nancy似是聽出端倪，覺得阿田有古怪。KK收到Francesca離家出走的字條，在街上四處尋找；原來Francesca約了阿田在快餐店見面，透露自己趁KK淋浴時找到了他的外遇筆記，證實KK心裡有人。與此同時，KK終於找到Francesca，發現阿田亦剛好在場，只見二人正在店內痛哭，而KK鼓起勇氣向Francesca說出自己的心事⋯⋯

再睇埋大量精彩劇照：