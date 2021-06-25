當四葉草碰上劍尖時︱黃婉佩Race嫁大19歲富豪　家住巨宅惹羨慕

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-25 23:15

無綫（TVB）青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播。黎諾懿（飾歐陽逸）和李逸朗（飾歐陽樂）兩兄弟在劇中便一同愛上2R的黃婉佩（Race，前藝名黃婉伶，飾鄭嘉南），而不少觀眾亦因Race甜美笑容而迷倒，更視她為「女神」。雖然劇集播畢至今已經18年，Race更成為了一子一女之母，但現年38歲的她仍然非常靚女，更不時在社交網站分享靚相，當中更有不少照片是豪宅生活照。

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Race與胞姐黃婉君（Rosanne）2002年組成女子組合2R在港出道，拍攝過多套電視劇、電影，包括TVB劇集《奇幻潮》（2005）、港產片《死亡寫真》（2004）、《性工作者2：我不賣身．我賣子宮》（2008）。2007年，2R與環球唱片約滿後正式解散，Race在獨立發展時期出過回憶錄《伶．開始》（2007）和寫真集《R for Race》（2009）。2011年，Race全面退出娛樂圈，轉行擔任金融市場策劃，並於2016年與年長19歲的新加坡地產商老闆David Loh結婚，之後分別於2017年和2021年誕下大女Cara和二仔Dayton。