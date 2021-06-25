大叔的愛︱MV推出兩小時近5萬人睇　Anson Lo、Edan親密鏡頭放送

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-25 22:15

由黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）主演的港版《大叔的愛》將於下周一（28/6）播出，劇集未出街已掀起網上熱話，不少網民直言相當期待。劇集主題曲《突如其來的心跳感覺》MV今晚（25/6）八點首播，推出未夠兩小時，觀看次數已經接近5萬，認真厲害。

劇集主題曲《突如其來的心跳感覺》MV今晚（25/6）八點首播，推出未夠兩小時，觀看次數已經接近5萬。（影片截圖）

《突如其來的心跳感覺》講述只要面對心愛的人，總能泉湧一股熱血沸騰的心跳感覺。然而，面對着自身接受範圍以外的人，如果同樣出現突如其來的心跳感覺，又該如何解讀？矛盾與忐忑，不安但興奮，內心交戰連連。愛，是取決於心靈配對？還是肉體配對？問世間情為何物？愛就是愛，愛就是愛上一個「人」，無分性別，哪有對錯。

MV中當然不乏大量黃德斌、Anson Lo分別與Edan的親密鏡頭，先有黃德斌和Edan巴士上相擁，再來Anson Lo與Edan在浴室準備接吻、二人同居後的甜蜜互動以及三人攤牌的情節。不過為保留神秘感，MV中是沒有任何咀嘴鏡頭，粉絲要到下星期劇集播出後，才可以欣賞到如此精彩畫面，到時準備瘋狂Cap圖！

點撃逐格睇《突如其來的心跳感覺》MV：