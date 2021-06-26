Mean Talk︱吳業坤認被姚焯菲迷倒連招呼都唔敢打：我真係好忐忑

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 16:31

由林盛斌（Bob）與江美儀主持的無綫J2綜藝節目《Mean Talk》昨晚 (25日) 播出了最後一集，吳業坤 (坤哥)、謝東閔、崔建邦以及關嘉敏四位嘉賓繼續與兩位主持真情對話，大談一些不為人知經歷。坤哥回應與《聲夢傳奇》大熱，現年只有14歲的Chantel（姚焯菲）近日種種新聞，強調自己對女方沒有任何非分之想：「真係只係畀Chantel迷倒。（有冇跟人哋返屋企）冇呀！之前知佢哋附近化緊妝，我經過都好掙扎好冇入去望下，到最後都冇，我真係好忐忑。我驚如果我行過去打招呼，佢對我有壞印象咁點算？！」竟然不敢同Chantel打招呼，即惹來其他嘉賓半嘲笑半安慰謂：「你冇事吖嘛。」、「佢真係好鍾意喎咁！」坤哥聞言繼續解畫：「我寧願我係零、係nothing！都唔想係負數。」

Mean Talk昨晚播出最後一集。

大家又談及入行後的辛酸經歷，坤哥透露出道了一段日子後，曾在公司遭受化妝師白眼：「當時要排隊化妝，我見到有空位就坐落去，咁輪到我嘅時候，個化妝師只係係咁易掃一掃就話搞掂喇（1至2秒）我心諗係咪真㗎？但我又唔敢問佢係咪已經化完。我唔係要你化到我好靚仔，但呢一個（感覺）係唔被尊重咯。」坤哥又指事後只能自己默默自行「補妝」。

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