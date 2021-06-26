楊千嬅傳半年吸金千萬人仔將演打拳真人騷　北上接Job價絕密曝光

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 17:43

楊千嬅於今年4月與老公丁子高轉戰內地發展演藝事業後，工作接個不停，除了推出新歌，還參演了綜藝節目、音樂會、帶貨直播以及廣告拍攝等，有指到內地兩個月已接了不少工作的她，保守估計半年內至少吸金1千萬。另外，近日網上瘋傳一個以「國內首檔全明星拳擊競技綜藝」為賣點的全新綜藝節目《拳力以赴》真人騷，正密鑼緊鼓籌備中，有傳千嬅榜上有名，被指或會擔任「明星拳手」出賽，與有份參演的甄子丹、鄧紫棋 (G.E.M.) 以及張雨綺等人在擂台上較量，可謂相當有噱頭。

有傳千嬅將會接演打拳真人騷。(楊千嬅微博)

有傳《拳力以赴》節目將有24位明星拳手入營受訓，經過3個階段的比賽和淘汰，爭奪「輕量級」及「重量級」的「金腰帶」殊榮。24位明星拳手的名單近日網上瘋傳，在該名單上可見有千嬅、甄子丹、鄧紫棋、張雨綺、李治廷、林丹以及張倫碩等。雖然官方仍未公布落實名單，但已惹起了網民熱論。

有傳甄子丹都會參加打拳真人騷。(甄子丹微博)

今年4月正式去上海工作的千嬅，有指她能在短時間內接了不少工作，其中一個原因是她加盟內地一間人脈強勁的經理人公司泰川洋禾。一直有傳千嬅在內地商演價至少人民幣120萬元起跳（港幣約144萬元），廣告代言價以兩年計的話，至少要人民幣1500萬元（港幣約1805萬元），至於綜藝節目的酬勞就視乎節目性質而定，有傳千嬅的綜藝酬勞至少叫價人民幣500萬元（港幣約602萬元）。

點擊睇《拳力以赴》網上流傳名單以及千嬅的靚相：