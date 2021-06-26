193勁接Job稱收入多到計唔到　叫古天樂幫ERROR開戲：佢好玩得！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-26 18:11

ERROR自ViuTV節目《ERROR自肥企画》後人氣日增，勁接廣告搵真銀，周六（26日）成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）在尖沙咀出席公開活動，吸引大量粉絲到場，期間警察指粉絲涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），即時驅趕外圍粉絲並在場外拉起封鎖線，活動擾攘逾半小時才正式開始。

ERROR鬧市活動引超過200人聚集 現場涉違反599G警察驅趕粉絲鼓譟

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活動後，193和肥仔接受訪問時笑指久違出席公開活動，終將ERROR實際人氣呈現人前，193說：「我都聽過唔少客想搵我哋出公開活動，不過我哋個價太貴搞唔掂，就比較少出。」他們又稱相信粉絲會自律及大會安排，未擔心活動會取消。

提到ERROR多Job接，193便認收入甚豐：「多到計唔到，我不嬲拍廣告唔問價錢，公司一定會傾好價錢先幫我接，但公司就比較遲出糧。」肥仔續言：「就算收入有幾多都會繼續乞丐Ｍode，唔會因為收入多咗而唔𢯎撈。」

193與肥仔相當識做，體諒粉絲苦候的辛苦，除了感謝粉絲的支持，更特意與粉絲大合照，現場尖叫聲不斷，193：「好多謝，我哋真係唔值得7點嚟等，應該尋晚已經嚟」。（葉志明攝）

談起《全民造星IV》正公開招募女團，網民紛紛推舉ERROR做導師，兩子都表示十分渴求，193說：「導師可能未有資格，唔做導師都日日去睇，99個諗起都開心我唔識跳舞都想教人跳，女參賽者一定要着短裙，佢哋着我都可以着！」令肥仔十分震驚。不過193就提醒肥仔小心緋聞，肥仔就大方指：「有啲嘢你愈避人哋覺得你愈鬼，你大方處理反而冇乜嘢，好似你咁咩？」193就一改大膽發言風格：「感情事我唔回應。」

活動進行期間，兩子被要求戴回口罩，而口罩上則貼上不時被開玩笑的「肥仔癦」，認真符合「ERROR STYLE」。（葉志明攝）

至於193將主持《晚吹 - 戀講嘢》，以及傳聞中的《入住請敲門3》，他說：「節目8月開始，嚟緊7月開始試廠錄製。《入住》好大機會拍嘅，其實冇3㗎嘛，但依家疫症問題……都可以去外國拍嘅，但要隔離21日喎，我就幫公司搵少好多錢，所以唔得，希望疫情快啲好返可以拍。」肥仔聲言ERROR其他成員可以幫忙頂Job，3爺笑言：「但啲錢畀返我得唔得。」

193和肥仔完美演繹「最萌身高差」。（葉志明攝）

ERROR四子早前與古天樂合拍外賣廣告，內容盞鬼引起不少迴響，193這個組合是今生冇來世，肥仔說：「估唔到古生原來咁鍾意我哋，網民話古生係咪特別鍾意我，因為佢係咁攬住我， 親密接觸多！」193亦表示意料之外：「估唔到古生有睇我哋節目，古生真係好玩得，有邊個前輩可以同我哋呢啲咁黐線嘅藝人玩得咁融洽？」肥仔大爆一早夾好跳《今期流行》：「我哋一開頭夾計都好驚，佢擰轉面嘅時候我哋即刻縮，跟住193後尾真係跳畀佢睇。」193續言：「我覺得古生係玩得嘅， 我跳完之後佢都好開心；希望遲啲可以同古生有多啲合作啦，話晒佢都係電影公司老闆，開返套戲畀我哋係基本啦！同埋古生真係好提拔後輩、畀好多意見我哋，多謝佢。」