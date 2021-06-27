性／生活｜劇情狗血每5分鐘就有情慾戲　混血女主角獲封最索人妻

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-27 23:15

《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）於2015年上映後，將情色片推上高峰。而去年Netflix購入波蘭情色電影《禁室365天》（365 DNI）後，即轟動全球劇迷，更帶挈男主角人氣急升。Netflix看準情色影集的成功，日前推出原創劇《性／生活》（Sex/Life），上架短短兩日便登上全球排行榜冠軍！

《性／生活》上架短短兩日便登上全球排行榜冠軍．（Netflix）

《性／生活》改編自BB Easton的暢銷同名小說，劇情講述女主角Billie（Sarah Shahi飾）在嫁給完美老公Cooper（Mike Vogel飾）之前，是個縱慾過度的女子。Billie本來擁有幸福家庭和婚姻生活，可惜因為生了兩個孩子後跟老公性生活不協調而開始幻想過去與前男友Brad（Adam Demos飾）的各種瘋狂的性愛畫面。為了抑壓性慾，Billie將露骨的細節寫成日記，卻意外被老公發現，令感情出現極大危機。

跟《格雷》及《禁室365天》一樣，《性／生活》主要以女性視覺出發。在劇中透過Billie來探討女性對性的慾望和渴求，並放下枷鎖來享受性愛的歡愉，比起過往以男性主導的情色更加能夠引起女性共鳴。而劇中的情慾場面尺度亦非常大，當中更有一場換妻Party，幾乎每隔5分鐘都會有激烈床戲，比起《禁室365天》更為誇張。

+ 5 + 5 + 5

情色劇最大賣點當然是情慾場面，撇除所有激烈畫面，其實劇情推進方面尚算不錯，更在每集完結前拋出懸念吊劇迷胃口。加上故事發展反轉再反轉，劇情既狗血又過癮，根本不到最尾都不會知道結局如何或主角背後藏著什麼不可告人的秘密。

值得留意的是伊朗、西班牙混血主角Sarah Shahi，雖然41歲但身材仍然保持得非常好，更被網民封為最索人妻。其實Sarah踏入演藝圈前曾任美式足球隊達拉斯牛仔的啦啦隊隊長，其後參演過多部劇集，當中最為人熟悉的是在 LGBTQ劇《The L Word》中飾演Carmen。另外，Sarah亦是伊朗愷加王朝（Qājār dynasty）第二任君主Fat′h-Ali Shah Qajar的後裔。

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