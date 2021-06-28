全裸監督2｜色情產業佔日本GDP 0.4%　AV竟然有助降低性犯罪率？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-28 12:00

Netflix劇集《全裸監督》第二季日前已經上架，繼續透過劇作揭開日本AV行業的神秘面紗！在新一季的第一集中，將AV產業在日本蓬勃發展的村西透（山田孝之飾）打算競選議員受到民眾批評，反擊時他提到：「我把色情帶給了大家，該日本的性犯罪率減少了37％！只要解放色情就能確實減少惡劣的性犯罪，應該要讓電視播放A片，認為色情是下流的想法已經過時！」

村西透更提過，當時AV產業在巿場有500億的價值，而村西透的製作公司位當中的50億。（截圖）

雖然《全裸監督》是根據真人真事改編而成，但村西透所言的「減少惡劣的性犯罪」卻確實有事實根據。社會上，不少人認為「AV」是「宣揚色情」，若廣泛推廣定必引起社會大亂。然而，根據近幾年的日本國民生產總值報告顯示，「AV產業」約佔當中的0.4%，曾有報道指「AV產業」的一生產總值逾2兆3千億日圓，於當地已經屬巨型產業。然而，日本的性犯罪率卻是全球最低的國家，曾有記錄顯示，日本十萬人口每年平均只有1.75宗，而位居榜首的南非是132.4/10萬人口。

「AV大國」治安良好。（劇照）

其實早於1967年至1969年，丹麥政府已開始逐步開放性產物和色情作品，並立例此類產品只可出售於16歲以上的公民，而學者則開始研究，發現「性產物」合法法之後，當地的總性犯罪率有顯著下降，在1967、68、69年分別下降了25％、13％以及30.5％，至1982年，「女童性侵」更比1965年下降逾80%。雖然「強姦」卻錄得升幅，但研究者認為，強姦與傷害都是一種侵略性的強制行為，而「強姦」與「傷害」兩者的升幅亦近低，故此強姦罪與傷害罪的增加與性產物之間並無正或負相關。

然而此項研究並沒有證實「AV合法化令降低性犯罪」的理論，不過在推翻「AV引起社會混亂」之說卻起了不少作用！

難怪村西透之後成為了「AV帝王」！（劇照）

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