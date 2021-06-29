張學友唱《堅持的意義》支持國家奧運隊伍：用堅持的態度面對賽事

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-29 09:30

為迎接下月揭幕的「2020東京奧運會」，與眾投入「全城集氣，為港打氣」連串宣傳活動，有線寬頻通訊有限公司早前欣然宣布，破天荒邀得「歌神」張學友，獨家主唱2020東京奥運主題曲《堅持的意義》，冀為香港運動員打氣，為港增光！歌曲及歌詞熱血，務必掀起全城奥運熱潮！為有線電視、香港開電視轉播東京奥運注入強心針！

為隆重其事，有線電視、香港開電視、香港國際財經台昨日（28日）特假尖沙咀香港凱悅酒店宴會廳舉行「2020東京奧運」主題曲 張學友《堅持的意義》首播會，邀請一眾管理層與傳媒友好率先欣賞主題曲MV。席上更播放張學友獨家訪問片段，分享為是次奧運灌錄主題曲的感受，學友在訪問中透露：「首先我很想為運動員打氣，剛好有線聯絡我，所以我覺得非常有緣分，希望在這個時候可以為運動員打氣。」學友亦表示由於今屆奧運非常特別，運動員心理質素很重要，更謂：「運動員應該如何去準備呢？直至這一分鐘仍不知(奧運)做到與否，你都要用堅持的態度去面對賽事。」因此學友很希望以歌聲為運動員打打氣，並親向中國隊及香港隊運動員打氣，爭取佳績，為中國人爭一口氣。

有線寬頻通訊有限公司早前欣然宣布，破天荒邀得「歌神」張學友，獨家主唱2020東京奥運主題曲《堅持的意義》。

「歌神」張學友繼2015年主唱電影《赤道》主題曲《赤色壯舉》之後，相隔6年應有線之邀，獻唱粵語主題曲《堅持的意義》，全心全意為香港運動員打氣！歌曲邀得郭偉亮擔任歌曲監製及作曲、並聯同張子堅編曲，旋律充滿活力。歌詞更由著名填詞人林若寧執筆，歌詞鼓舞振奮，激勵人心！集團昨午於會後表示非常重視今屆奧運，希望透過「歌神」張學友嘹亮歌聲，為中國隊及香港隊運動員打氣，於奧運再創佳績。

張學友早前已為《堅持的意義》錄音，MV今晚將於有線綜合娛樂台(CH301,371)及77台香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》作全港首播。

(左起)香港有線電視有限公司外事部顧問曾醒明先生、有線寬頻通訊有限公司財務總裁郭子健先生、奇妙電視有限公司董事總經理陳永孫先生、奇妙電視有限公司內容業務總監陸偉棋先生。

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