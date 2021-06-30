當四葉草碰上劍尖時｜劉永健闖飲食界　因《衝上雲霄》與TVB交惡

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-30 23:30

無綫（TVB）青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，一班主角黎諾懿、Race黃婉佩、李日朗、姚子羚以及唐詩詠等相隔18年後，大部分仍活躍娛藝圈，即使已淡出幕前，觀眾亦能夠在社交平台上輕鬆找到他們的足跡。然而，例如主角之一，劇中飾演梁廣昌的吳展濠卻已經銷聲匿跡，而黃Sir劉永健淡出娛圈後亦非常低調。

劉永健在《四葉草》中飾演的黃Sir是梁漢文的情敵。（截圖）

劉永健是著名動作電影導演劉家榮的兒子，自5歲就跟隨父親到台灣拍戲，1995年加入無綫已獲得不少演出機會，例如《刑事偵緝檔案》系到、《金玉滿堂》等，當中《十月初五的月光》的「二世祖」萬沛祺更是深入民心，亦因此角色而與唐文龍熟識，及後二人更合作在灣仔開日式居酒屋「昭和食堂」做老闆。雖然劉永健機會甚多，但在2003年之後作品銳減，至2011年離開TVB後更淡出幕前。直至2019年獲ViuTV邀請「復出」主持清談節目《友枱VIP》。

劉永健在《友枱VIP》亦有邀請好友唐文龍擔任嘉賓。

劉永健在《尋秦記》飾演的少原君／《十月初五的月光》飾演萬沛祺令觀眾印象深刻，亦有TVB「御用二世祖」之稱。（網上圖片）

但由2004年開始，劉永健鮮有幕前演出，原因並非他表現太差，而是因為接拍《衝上雲霄》時被TVB激嬲憤而推劇所致。4年前，劉永健接受商台節目《一圈圈》時透露，當年他正在上海參演由他大伯劉家良執導的電影《醉猴》，與吳京合作飾演第二男主角，但因為一個《衝上雲霄》的角色邀請，劉永健即趕回香港，可惜待遇卻「不似預期」：「當時德哥（潘嘉德）同我講要開戲，我係做一個地勤人員，我了解到係會有四角戀愛嘅，咁我就一拍完即返香港搵德哥傾，佢同我講：『唔好意思，呢條線冇咗』。」雖然角色的劇情慘被刪減，但在德哥協助之下，劉永健仍然有參演《衝上雲霄》，然而，卻面對不尊重的對待。

劉永健當時好嬲。（截圖）

「我第一日開工，要入機場拍，個副導演就同我講，話唔記得幫我做證件，當時我覺得不被尊重。我覺得，做各行各業，高高低低唔緊要，最緊要係要被尊重......不被尊重係好可怕，我係全個劇唯一一個冇做證件。之後我都有拍幾場戲，但我好唔開心，之後我直頭係推，PA打嚟我話我唔得閒，唔做。可能會令到一啲高層覺得點解我係咁，但我係有原因囉。」

即睇劉永健在《衝上雲霄》如何被投閒置散以及近況：

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