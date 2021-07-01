戴妃60歲生忌｜哈里返英出席雕像揭幕禮　傳查理斯為陪卡米拉缺席

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-01 13:42

英國哈里王子與梅根自去年脫離王室並移居美國後，只返英一次出席祖父菲臘親王的葬禮。哈里於日前再被目擊重返英國，準備出席英國時間7月1日在肯辛頓宮舉行的戴安娜王妃雕像揭幕儀式。不過由於疫情關係，揭幕儀式將的人數安排需縮減，哈里會跟哥哥威廉一同出席，是自親王葬禮後首次同場。

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根據外國傳媒報道，威廉和哈里於2017年母親戴安娜王妃逝世20週年，將為亡母豎立雕像，擺放在故居肯辛頓宮的沉沒花園（​Sunken Garden）。可惜因疫情影響下，揭幕儀式延期至戴安娜60歲生忌揭幕。不過有消息指王儲查理斯不會出席儀式，查理斯因怕現身會搶去揭幕儀式的焦點故拒絕出席，並於日前已跟卡米拉到訪蘇格蘭。

另外，一直擔任威廉和哈里中間人的凱特也不會出席儀式。王室知情人士向《Bazaar》透露，威廉在儀式開始前，會先帶凱特和三名子女到現場看雕像。消息續指威廉不想凱特再次捲入兩兄弟之前的事情，才下這個決定。屆時會出席雕像揭幕禮的只有威廉、哈里、戴妃家屬、雕像委員會成員、雕塑家Ian Rank-Broadley及花園設計師Pip Morrison。

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