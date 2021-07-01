大叔的愛｜播出三集主角們人氣急升　中佬黃德斌3日急增4千粉絲

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-07-01 18:15

ViuTV BL新劇《大叔的愛》未播出已經讓全港市民興奮和期待，因為香港甚少有這類型題材的劇集。在6月28日首播之後，有極大的迴響，甚至整個網絡的網民都圍繞這劇集討論，而一向形象相當正經的黃德斌，劇中亮眼的表現更令人大讚黃德斌原來演搞笑角色是這麼出色。

29日(星期二)播出的浴室親吻戲，睇到網民嘩嘩嘩聲。（ViuTV截圖）

劇集除了德斌之外，劇中的兩位主角，分別是Mirror的成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）都被大讚演技到位，表情亦相當豐富，另外簡慕華已經第四度與黃德斌演情侶和夫妻的簡慕華也被網友大讚保養得宜，因為她在2017年離開TVB後便沒有再有任何劇集出品，所以相隔4年再看見簡慕華，網友都相當驚喜。

好耐冇見過簡慕華啦。（ViuTV截圖）

演員們都憑《大叔的愛》再度爆紅，隨著網上討論，連他們的IG人數都急升，黃德斌IG由原本只有8千粉絲，短時間急增４千，Edan增加粉絲8700，而Anson Lo則最多，增加了13000人，短短播出三集便為他們帶來粉絲，可見劇集的影響大極強。德斌本身便是少用IG，《香港01》也特意短訊問到人氣急升這回事，他說：「多謝大家，（會玩多啲IG答謝粉絲？）盡量啦」

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👇👇👇點圖重溫《大叔的愛》第二集的Edan表情包👇👇👇

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