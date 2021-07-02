周揚青曬兒時作文獲讚文筆好　「英氣」本名意外曝光

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-02 15:45

周揚青去年發布「毀滅式分手信」，令前男友羅志祥幾乎身敗名裂，不少人大讚她的文筆清晰，起承轉合節奏超絕，有理有據又有恨有情，實屬「教科級分手信」，更有人猜測她背後有文膽幫忙撰稿。日前周揚青在自己的微博小號，曬出了自己兒時的一篇以《獻給母親》為題的文章，內容及工整的字跡掀起熱議。

周揚青獲網民大讚文筆好有才情。（周揚青IG）

周揚青在微博曬出小時候的作文，文內感性寫道：「你那張開的雙臂，曾多少次把我摟在懷裡。你的微笑給了我勇氣，你凝注我的目光給了我信心」，最後更提到是緣份使自己和媽媽成為母女，「也許有很多人並不相信緣份，但是我相信，因為你和我就是因緣份走在了一起」。獲老師批註「感謝生命」。老師也忍不住評語：「感謝生命」。周揚青的字跡娟秀工整，文筆感性流暢，獲網民大讚，難怪寫得出「毀滅式分手信」。

她在文章的署名是「周揚清」，引起網民好奇，詢問是否這才是本名，有網友解析「揚清」二字可能是從「激濁揚清」而來，出自《舊唐書》，比喻除惡揚善，網民大讚名字非常英氣。

看周揚青小時候的文章及靚相，點擊圖片：

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