MIRROR眼鏡男各有魅力　花美男教主不敵另一位成員形象百變

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

近年眼鏡已經打破舊有形象，成為時尚單品，有時男生戴眼鏡更能令外貌加分，提升整體氣質！本地男團MIRROR人氣強勁，十二子各有個性和魅力，偶爾以眼鏡形象示人，戴出不同風格！

MIRROR十二子各具風格！（MIRROR Facebook圖片）

文青型

文青型要數Ian（陳卓賢）和Jer（柳應廷），二人本身才華洋溢，走才子路線，戴起眼鏡沁出文青氣息。其實Ian平日甚少戴眼鏡，他在《正式開始》MV中穿大褸戴眼鏡的形象斯文又Boyfriendable，加上靦腆笑容，融化姐姐的心！

Ian戴眼鏡真係好boyfriendable！（《正式開始》MV）

潮人型

這組鏡仔戴眼鏡走潮人路線，風格比較型格，更帶幾分霸氣，戴眼鏡用來襯衫多！

Lokman（楊樂文）戴眼鏡走型格路線。（楊樂文IG）

花美男型

Anson Lo（盧瀚霆）和Jeremy（李駿傑）是隊中的花美男，形象比較陰柔浪漫，像從漫畫中走出來一樣，無論戴什麼款式的眼鏡，都能令形象變得更加夢幻迷人！

教主帶咩款眼鏡都係咁靚~仔！（盧瀚霆IG）

+ 6 + 6 + 6

百變型

但要講到咩類型都能駕馭的，卻是Edan（呂爵安）！Edan搞笑得嚟又有才情，充滿綜藝感之餘，於新劇《大叔的愛》中，表情多多展現出色演技令人驚喜。雖然常被笑指是ERROR隱藏的第五位成員，但畢業於香港大學以及八級鋼琴造詣被譽為隊中的音樂才子，才華不容忽視，多才多藝的他，戴起不同款式眼鏡也能塑造出不同造型，是隊中風格最多變的一個！書生才子、型男抑或鄰家男孩都carrie到！

Edan正經時都好型！（呂爵安IG）

+ 2 + 2 + 2

【延伸閱讀】──MIRROR成員生日應援鬥大手筆 姜糖重金打造「姜濤灣」創造話題