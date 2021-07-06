專訪 |「劉家良徒孫」何慈茵望復興香港武打片：想拍到師公遺作

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-07-06 14:00

「劉家良徒孫」何慈茵（Charlene）於ViuTV舉辦的《G-1格鬥會挑戰賽》（2016年）、《G-1格鬥會2》（2018年）及上周播映的《奧運會前哨戰：Fight盡》展現超班武術水平，表現亮眼。 由一代經典武打演員及導演劉家良手把手教導下的徒孫，武術功底自然毋庸置疑。Charlene受父親何麥（Mark Houghton）影響，5歲已接觸功夫。身為洪拳大師的何麥對女兒自然寄予厚望。背負着「劉家良徒孫」之名，以及父親望女成龍的壓力，Charlene在比賽落敗後忍不住當場爆喊。但是父親竟然沒有破口大罵，反而拍手大笑，坦言對Charlene感到驕傲，「佢覺得我好有一個fighter's heart，佢覺得我係一個真正嘅拳手。」 攝影：梁碧玲

「劉家良徒孫」何慈茵（Charlene）是香港新一代打女。（梁碧玲 攝）

生於武術世家 5歲學洪拳

Charlene生於武術世家，父親何麥是英國人，因醉心於香港武打片，18歲時毅然決定遠渡重洋來港，向當時已頗有名氣的劉家良拜師學藝，並遇上了Charlene媽媽，繼而誕下Charlene。混血兒Charlene是土生土長的香港人，連中小學都是中文學校。

「第一次接觸係5歲，爸爸用遊戲形式學功夫。認真學係14歲時候，第一套拳係洪拳，弓字伏虎拳。」雖然5歲已學功夫，但小朋友不懂事，Charlene曾於幼稚園踢腿誤傷同學，父親因而不再教Charlene功夫。年歲漸長後，Charlene看見父親於粉嶺拳館教徒弟，他們模仿動物形態打出各種招式，她深深著迷，「覺得功夫好靚、好花巧」，遂主動向父親提出想學功夫。

著名武打演員及導演劉家良曾教授Charlene「功夫雙臂手」。圖為Charlene與師公劉家良、父親何麥及成龍合照。

劉家良親自教授「功夫雙臂手」

何麥得悉女兒有意繼承衣缽喜出望外。嚴師出高徒，何麥對女兒毫不手軟，「佢訓練我嘅過程當我男徒弟咁練，佢唔會就我，好苛刻、好高要求。」而師公劉家良亦不時到訪拳賽，親自教Charlene套路，「功夫雙臂手係佢親自教我，佢間唔時過嚟拳館睇下我嘅套路，執下我啲動作。」

Charlene與劉家良學拳片段：

母親擔心女兒學拳受傷：女仔之家手腳瘀晒

另一邊廂，母親最初對Charlene走向武術之路反應冷淡，「最初媽咪見到唔鍾意，女仔之家，手腳瘀晒，又容易受傷，又辛苦，佢唔係太開心。」雖然母親不捨得Charlene受傷，但愛女心切，她最終仍放手讓女兒做她喜愛的事。

直至26歲，Charlene遇上了電視台開拍第一季綜合格鬥技（MMA）真人騷，蠢蠢欲動想一試身手，但母親卻強烈反對，「佢好強烈反對我打比賽，佢話你受咗傷點算，有啲傷受咗係一世，例如整花塊臉、毀容。」Charlene惟有拒絕賽事。直到第二季開拍，Charlene才成功說服母親，一嘗比賽滋味。

Charlene《G-1格鬥會2》打MMA：

背負「劉家良徒孫」之名比賽落敗爆喊 父親稱讚：真正嘅拳手

Charlene贏下了首場比賽，但之後卻因太害怕丟父親及師公架，抵受不住沉重的壓力，於第二場比賽嘗到了落敗滋味。Charlene賽後當場崩潰爆喊，「發揮唔到自己應有水準，覺得辜負教練、爸爸期望。好大壓力係來自爸爸，對我要求好高。」

Charlene落敗後崩潰爆喊，父親拍手大笑，稱讚女兒是「真正嘅拳手」。（梁碧玲 攝）

出乎意料之外，父親在旁拍手大笑，坦言對Charlene大感驕傲，「第二場輸咗，以為佢會以為我影衰佢，點知佢冇，我好surprised，我嗰場仲要衰咗係度喊，佢喺隔離笑。啲人就問：『你個女輸咗、又受傷，你仲笑？你唔擔心？』我Daddy話：『我proud of 我個女。』佢話睇得出我有鬥心，冇退縮，覺得我好有一個fighter’s heart，佢覺得我係一個真正嘅拳手。」

Charlene透露與父親關係疏離。（梁碧玲 攝）

父親曾持刀護女：佢會奮不顧身為我出頭

父親溫暖的反應拉近了與Charlene之間的距離。Charlene承認因父母離異，自小跟母親及婆婆同住，與父親關係疏離，「心事會同媽媽講，同爸爸唔係咁親密，我都想令到我哋關係更closed。但到而家為止，都唔會特登同爸爸出嚟食飯、傾偈，同爸爸唔係咁多心靈交流。」

即便如此，Charlene深知父親的愛不假，「爸爸以前係個比較衝動嘅人，好容易同人發生衝突，身上都唔知有幾多條刀疤。出去食飯，人哋對我冇禮貌、我畀人蝦嘅時候，佢會奮不顧身為我出頭。」Charlene又笑着憶述，父親曾因擔心她被男仔欺騙，曾持刀質問心儀Charlene的男同學。

Charlene父親曾因愛女心切，拿刀質問心儀Charlene的男同學。（梁碧玲 攝）

「中學一班朋友嚟燒嘢食，咁可能有個男仔對我有啲意思啦！我朋友就將呢件事話咗畀我Daddy知。嘩！我呀爸私底下攞把刀行住佢，之後個男仔好驚咁轉述畀我知，『你阿爸攞把刀行住我，問我係咪想追你。』搞到嚇走晒啲男仔，佢哋唔敢追我。」

拍過4次拖 男友鍾情其性格溫柔率直：其實我好嬌嗲

談起愛情，Charlene會擔心太粗魯而異性緣淡薄嗎？Charlene笑言的確有不少男仔會害怕她，「好多男仔都驚我，特別見到我：『嘩！咁打得！』同埋認識我Daddy嘅男仔都唔敢認識、approach我。」

Charlene喜愛跳鋼管舞：

但Charlene自認個性嬌嗲，如今已拍過4次拖，男友都是斯文型，「我成日幻想男仔好運動型、好大隻，好保護到我。反而我交往過嘅男仔都係完全相反，佢哋唔打拳，好斯文，瘦削，好錫我。有一個做健身教練，佢唔係玩健美身形。」她坦言健身教練前度就是喜歡她的爽直堅韌。

「佢鍾意我平時溫柔，但打拳就好突出嘅女仔。我係好粗魯、爽直、男仔頭，佢就係鍾意呢種類型。因為我唔係好斯文、好港女風格；唔會太姿整，每日打扮，着到成隻雀咁。佢鍾意我隨和、容易相處。」她又笑言不介意調轉頭保護男友。

Charlene拍過4次拖，男友欣賞她夠爽直。（梁碧玲 攝）

簽約邵氏及無綫：想將師公留低最後一份劇本拍畀觀眾睇

如今的Charlene認為結婚拍拖一切隨緣，並希望將生活重心轉移至演藝事業上。去年她與邵氏簽了五年合約，今年同TVB簽了一年合約。踏入演藝界的原因，是希望繼承師公劉家良遺願，復興香港武打片。

「而家好多武打場面就係爆破、槍戰，追嚟追去，好少埋身肉搏既打戲，功夫技巧更加少，我好想將呢樣嘢帶返出嚟。」而原來劉家良生前曾留下了最後一份劇本，Charlene希望完成師公心願，「呢個都係我同我爸爸嘅心願，睇下可唔可將師公留低呢份劇本拍出嚟畀觀眾睇，佢最後一份作品。」

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