古巨基打本千萬給太太開網台做金牌經理人　銳意打造最強平台吸金

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-04 13:58

古巨基（基仔）與太太Lorraine（陳英雪）於2014年結婚，Lorraine於2019年底在美國誕下兩人的愛情結晶品Kuson。而在新冠肺炎疫情的影響之下，他們為了BB健康，夫妻倆閉關整整一年放下工作足不出戶照顧兒子，亦是整整一年沒有見任何朋友，至月前才出關，並展開了新的工作大計。基仔早前出關後首次公開露面，就是為一個網上頻道擔任嘉賓做直播，據知該平台ChillGOOD是由Lorraine主理。日前有報道指基仔打本千萬給Lorraine，與拍檔合資共8位數開設一個主打生活資訊節目的網台，以及成立經理人公司。古太更親自擔任經理人，一口氣簽下多位藝人，包括孫慧雪 (雪雪)、楊詩敏（蝦頭）、張美妮與歐倩怡等，並為她們度身訂造多元化的節目，力捧他們做人氣KOL。

古巨基一家三口。(古巨基IG)

據悉，基仔在各方面均全力支持太太創業，Lorraine在去年已開始籌劃，且親自跟藝人洽談今次大計，更銳意開創自家超強網上平台。她於今年2月底率先安排了雪雪以及張美妮主持的《靚媽圍爐》打響頭炮，又邀請過靚媽楊秀惠分享育兒心得，獲得一眾媽媽觀眾喜愛。還有兩個主打音樂的節目《Music Panda》以及《The Single》，這3個節目推出至今短短4個月，已有逾400萬次收看次數。另外，Lorraine已為蝦頭創建了專屬頻道節目，將於暑假推出。Lorraine被傳媒問到是否由老公打本給她開網台，就回應表示兩夫妻的錢那裡分得清。她謂由於疫情關係，覺得藝人需要在網絡上尋求發展，故此構思這個計劃，邀請了一些藝人朋友加盟。

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