熊黛林高貴現身《1921》首映禮　藍色西裝打扮大方優雅艷壓全場

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-07-04 21:30

寰亞電影《1921》首映禮今晚（4日）於會展舉行。除了政界高官之外，名模熊黛林（Lynn）、藝人陳敏之（Sharon）、莊思明（Lisa）、應屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）及郭柏妍（Rosita）均有現身首映會。另外無綫（TVB）高層樂易玲亦有到場，但未有接受傳媒訪問。

Lynn未知今年會否留港慶祝結婚五周年。（葉志明 攝）

熊黛林（Lynn）身穿西裝外套，一身淺藍色打扮，氣質高貴大方。剛回港不久的Lynn坦言在內地工作期間，時時刻刻都掛念老公及女兒，「個心好唔舒服，好想即刻飛返去。」她又透露長期北上工作，家人略感不滿，「少少（投訴）肯定有嘅，但我會教個女媽咪要做嘢，咁先可以搵到錢，佢哋明嘅。」

她又謂：「但呢個非常時期，要克服一啲問題，所以我哋更加要平心靜氣去傾，唔好有唔開心嘢發生，所以我喺內地每日都同老公傾好多個電話，而家反而Closed咗。」

Lynn透露留在內地工作太久，家人略有不滿。（葉志明 攝）

至於今年是Lynn與老公郭可頌的結婚五周年，問會否取消內地工作留港慶祝，Lynn笑言10月再作打算，怕回答太多被老公投訴，「呢個問題如果我答咗嘅話，我諗我走唔到㗎啦！10月嘅問題，到時先啦！而家愈講愈多，到時我老公又問我好多問題㗎啦！」

點擊看更多首映禮照片：