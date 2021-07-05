ViuTV運動會玩足兩個月　壓軸《水著考有Feel》姜濤唔落場

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-05 17:47

ViuTV由今個月中至9月，將推出《夏日有團伙》系列節目，並派出ERROR以及MIRROR，好熱鬧！

東京奧運會將於7月23日開鑼，無綫動員逾百名藝員製作《明星運動會》日前正式首播，而ViuTV今日亦正式宣布將在本月18日播出《夏日有團伙 擊戰一場》，節目承接香港首個打鼓比賽真人騷《撃戰》之熱血，由原班人馬李健宏(KB)、Anson Kong @ MIRROR、余思逸(Yoshi)擔任主持，9位《擊戰》女鼓手再度熱血登場，聯同Dear Jane、ONE PROMISE、Kolor及陳蕾等一同Rock爆舞台。

連宣傳照都影埋。

而《夏日有團伙力圖打排球》將在下月28日播出，睇個名就知節目將集合《男排女將》嘅一眾演員，當中包括鄧麗欣、陳宇琛、顧定軒、余潔滢、MIRROR以及ERROR，眾人將會將會進行排球表演賽，大鬥球技！鄧麗欣會以球員兼教練身分領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛帶領的「ERROR隊」。

9月4日推出嘅《夏日有團伙 水著考有Feel》，繼續由小儀、Edan以及Dixon做主持，而嘉賓除有MIRROR、ERROR之外，亦有口罩小姐部份參賽者，節目將承接《考有Feel》的五感遊戲內容，如：大聲公群組、怪味雪條等，再加上夏日水上 遊戲，考驗一眾水著參加者的團伙精神及運動細胞。

Jer與姜濤今午出席《拉闊音樂會》記者會。（梁碧玲攝）

對於ViuTV的運動會，Jer（柳應廷）與姜濤今午出席《拉闊音樂會》記者會時，表示有收到邀請參與，Jer表示：「運動對我哋嚟講都好密切，因為MIRROR平時都要跳舞，冇一定嘅體能係根本應付唔到。今次搞運動會，如果佢（姜濤）都喺現場，佢一定係好想贏，大家有競爭就會好玩。希望可以推動全民運動，連姜濤同我都有運動嘅時候，你哋冇可能唔運動啦？」不過姜濤就未獲邀參加，自己也要等到今早才知道相關消息，他希望節目會新增籃球環節，讓自己一展球技：「其實我都唔知有呢個節目，不過有籃球嘅話我一定參加。」