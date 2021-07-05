傳王祖藍下令停播《姊妹淘》　莊思敏聞腰斬感不捨：真係幾突然

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-05 19:16

《姊妹淘》有一班長腿主持，包括李君妍、謝芷倫、曾淑雅、莊思敏、張寶兒、蔡嘉欣、陳詩欣、傅嘉莉、孫慧雪。（葉志明攝）

TVB長壽節目《姊妹淘》2011年啟播至今已經十年近千集，幾位女主持圍繞扮靚、兩性關係討論，深受各品牌歡迎贊助不絕。但突然驚傳節目腰斬，更有指是首席創意官王祖藍下達的命令﹗

之前有一集《姊妹淘》以「手袋的故事」為題，三位主持傅嘉莉、莊思敏同張寶兒各自帶嚟私伙Hermès同CHANEL。（影片截圖）

點擊睇三位主持鬥名牌袋

+ 6 + 6 + 6

《姊妹淘》去年由J2轉到翡翠台星期一至五下午時段播出，有指王祖藍上場後，希望為綜藝節目大革新，知情人事指祖藍有感《姊妹淘》「好悶」，親自下令叫停，成為上場後首個被暫停的節目。一眾主持對停播一事都很愕然，身在北京的「開朝元老」莊思敏接受《香港01》訪問時表示相當不捨：「真係幾突然，前幾日喺群組收到通知話下星期唔使開廠會停，好可惜呀。但無辦法。希望好快可以再開返。我真係好中意張櫈」最深刻印象係節目拍檔一直改變，以前有啲占卜命理集數好準令我印象好深刻。

莊思敏由2011年開始主持《姊妹淘》。（IG：@jacquelinchng）

其實《姊妹淘》已非首次停播，2020年5月亦曾暫別，2個月後由J2轉到翡翠台播出，另一位主持孫慧雪接受《香港01》訪問時則透露：「收到消息因為奧運所以暫時唔使拍攝，其他安排就要再問返公司。最深刻係張姐妹櫈，個坐法係PAT PAT輕輕挨住條邊，有時介紹化妝真係坐到PAT PAT會痛，但係好得意嘅經驗。同埋呢個節目組真係好溫暖，每個人生日都會安排蛋糕慶祝，同埋我好鍾意。」

孫慧雪稱好鍾意張姐妹櫈。（影片截圖）