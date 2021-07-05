FB現MIRROR致婚姻破裂關注組　姜濤：影響到夫妻關係真係唔好意思

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-05 19:20

近期城中熱話，非「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」莫屬，這個Facebook群組成立兩日，至今已經有12.1萬人加入，分享夫妻間因為MIRROR和ERROR而發生的小事。兩位MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）今日（5/7）現身亞博館，參與《拉闊音樂會 風火雷電》記者會後也有回應群組內容，認為貼文內容以搞笑性質居多。

Jer同姜濤認為群組內容純屬搞笑。（梁碧玲攝）

對於有群組關注MIRROR威脅夫妻間的恩愛，姜濤先說：「都係嗰句，如果真係影響到一啲夫妻關係，真係唔好意思。」Jer也相信貼文內容純屬搞笑，夫妻關係不會因追星活動而有影響。他指花姐都有追看貼文，又笑指：「我知道花姐睇得好精彩，話佢唔瞓覺咁睇Post，可能花姐嘅老公都喺個group入面，哈哈！」在旁的經理人花姐（黃慧君）即激動澄清，指老公沒有加入群組。

Jer突然間爆花姐老公都有加入關注組，花姐在旁邊馬上澄清。（梁碧玲攝）

花姐歡迎老公DM求助

其後花姐接受訪問時坦言，自己在一見到就申請加入群組，每晚都用幾個鐘看貼文，直言很久沒有試過在社交媒體追看貼文和回應：「我睇呢啲post係睇得好開心，亦都真係好耐未試過要追post。我覺得裏面除咗搞笑之外，亦都充滿愛，雖然嗰班老公口中話MIRROR同ERROR霸佔佢哋嘅位置，但係佢哋對老婆或者女朋友嘅包容真係覺得好有愛。佢哋話有老公陪你睇《大叔的愛》、打卡、㩒演唱會飛，我都好想老公可以陪我一齊做。」

花姐呼籲夫妻不要做傻事。（梁碧玲攝）

她強調夫妻不應因為追星活動而分手：「我覺得女人可以貪心啲，可以擁有一個男人，同時擁有MIRROR、ERROR，唔好做傻事。隔離嗰個實在太珍貴，可以包容你，要珍惜。如果老公、男朋友遇到呢啲事，即刻DM我，我即刻搵你嘅老婆、女朋友，幫你搞掂佢。」

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