唐人影視邀息影12年花旦孫莉復出拍戲　古力娜扎離開後繼無人？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-08 14:49

內地演員黃磊的太太孫莉日前因息影12年復出拍劇而登上熱搜，曾是「唐人影視」一姐的她今次回歸唐人自製劇集《妻子的選擇》，引起網友紛紛感概，曾經掀起古偶劇熱潮的唐人影視，近年的發展真是一年不如一年。

演員孫莉，息影多年的她將重心放在家庭上，偶爾參演話劇。（微博@多媽7788）

上個月中，同唐人合作10年的古力娜扎不再續約，改簽趙麗穎李冰冰合夥的和頌傳媒，這一舉動，也令唐人再度失去當家花旦。娜扎在該公司的最後一套作品，是前不久播完的奇幻劇《十二譚》，不過口碑收視慘淡，首集差強人意的特效更是勸退不少觀眾。當年娜扎於北京電影學院畢業後便簽約唐人，出演《軒轅劍之天之痕》中小雪一角，驚艷眾人，不過之後參演的唐人劇集都未能引起很大迴響，離開也是一個新的開始。

雖然多年來娜扎的影視作品不多，但人氣極高。（微博@娜扎工作室）

時間往前推移4年，在娜扎之前的一姐要數劉詩詩，2011年的《步步驚心》不止令唐人的古偶劇達到巔峰，也讓劉詩詩廣為人知，之後她主演的《軒轅劍之天之痕》、《風中奇緣》、《女醫·明妃傳》等都不錯，最後在2017年結束同唐人的10年合作關係。

劉詩詩離開唐人後的發展也不錯，不過演技有待提升。（微博@詩詩的小板報）

回顧唐人影視的發展，蔡藝儂在1998年成立後，99年憑藉同台灣合作拍攝的劇集《絕代雙驕》打開局面，這套由林志穎、蘇有朋、陳德容、李綺紅、陳國邦、鄭嘉穎等主演的版本，算得上一班80、90後最喜愛的一版，被封為經典，其後的《楊門女將》、《天地傳說》系列等都不錯，到千禧年的《仙劍奇俠傳》系列更是大熱，胡歌、劉亦菲等紅透半邊天，前者至今仍未離開唐人。

林志穎同蘇有朋版本堪稱經典。（劇照）

可能由於做過藝人經理人、金像獎製作統籌等工作的緣故，因此蔡藝儂在演員方面的資源不錯，在90年到2000年代初，唐人的劇集中有很多香港同台灣的演員，當中就包括關詠荷，原來她是唐人的首任一姐。

2001年，關詠荷與無線約滿後，曾短暫北上，簽約唐人影視後受到力捧，共接了兩套自制劇、三套外劇，都是女主角。當時唐人的古裝劇在內地市場佔有率很高，基本上套套都是爆款，而關詠荷在自製劇《天下無雙》、《書劍恩仇錄》中的角色都很受觀眾喜愛，加上她的人氣與演技，絕對是唐人當之無愧的花旦。只是在2003年關詠荷同張家輝結婚，以及TVB高層邀請她回巢，因而回到香港，之後便慢慢淡出演藝圈。

關詠荷在《書劍恩仇錄》中飾演霍青桐。（劇照）

而開篇提到的孫莉，也正是憑藉《書劍恩仇錄》中的李沅芷一角給觀眾留下深刻印象，同謝君豪飾演的余魚同感情一波三折，最終休得正果，美人卻易逝，令人惋惜。到了《仙劍奇俠傳》，孫莉在劇中飾演劉亦菲媽媽「林青兒」，原本不願接拍的她，在男友黃磊的說服下出演，締造了自己在唐人劇中的顏值巔峰。由於主演劉亦菲、安以軒都不是唐人的自家藝人，加之關詠荷的離開，很多人都將其視為「一姐接班人」。可惜04年孫莉同黃磊結婚後，重心慢慢放在家庭上，在07年之後，暫時告別了唐人。

《仙劍》中的孫莉。（劇照）

從關詠荷到古力娜扎，唐人也似乎由巔峰走向衰落，現在也逐漸涉足現代劇，好似高圓圓復出後的首套劇集《完美伴侶》就出自唐人，以及孫莉、袁文康主演的《妻子的選擇》也正式開機，不知能否挽回唐人劇的口碑與收視呢？