專訪︱「馬拉Karen」龔柯允曾為自由捱出病：小小事都觸發到情緒

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-07 10:00

ViuTV選秀真人騷《全民造星III》落幕已經有半年時間，到底大家還記得哪幾位參賽者？可能「馬拉Karen」龔柯允絕非大家第一時間想起的一個，但她的實力卻是毋庸置疑，歌聲悅耳絕對是參賽者中數一數二，絕對配得起「小天后」之名。

可是，Karen一直被指唱歌空有靚聲、欠缺感情，《造星》初段時已經被A組導師林二汶批評她「實力見底」，最終在第29集被淘汰，30強止步。灰心當然有，但Karen好快便收拾好自己心情，更找方法惡補自己的弱項，向B組導師彭秀慧拜師學習情感表達，學成歸來後更在無綫節目《勁歌金曲》中，以《一轉眼》這首新歌令人刮目相看。

點擊下圖觀看《全民造星III》和《勁歌金曲》相關圖片：

+ 8 + 8 + 8

龔柯允上《勁歌》顯身手 反擊被指實力見底：之前係未搵到突破點

仔細審視Karen的演藝經歷，不但看得出多次高低跌宕，亦會覺得她有點笨，因為她竟然中途選擇拋低所有，毅然來港由零開始。出生於馬來西亞的她一早在家鄉樂壇略有成績，後來進軍台灣更是名氣三級跳，最一鳴驚人，絕對是台灣歌唱選秀節目《超級偶像（第三屆）》中擊敗總季軍段旭明的經典演出，所以她如果在上述任何一個時間點，繼續留在當地發展，就算此刻未登天后寶座，亦相差不太遠。

龔柯允日前接受《香港01》專訪，大談來港發展11年的起跌。（葉志明攝）

「其實係我同屋企人有啲故仔，我爹哋管得我好嚴，我比較男仔頭，佢好擔心我學壞，七點鐘就要我返屋企，夜晚唔可以喺朋友屋企過夜，所以我諗，如果有機會走，愈遠愈好。」

Karen到18歲便得到了離家出走機會，她考入全國排名第二的拉曼大學後，便一個女仔執好行裝離開東部城市納閩，飛到離家鄉兩小時機程的吉隆坡讀書。「我一落機我去咗『星光大道』（武吉免登）不斷奔跑，覺得自己終於可以呼吸新鮮空氣，終於可以冇王管。」

由吉隆坡到台灣再到香港，愈飛愈遠，Karen直認有鬥氣成份：「我爹哋而家70歲，我同佢爭30幾年，我同佢係有代溝，我好記得我同佢講過，『你唔需要支持我，得㗎喇，我自己搞掂晒』。」

Karen仲係好有少女味，點擊下圖觀看專訪靚相：

+ 14 + 14 + 14

可是，Karen來港頭幾年，處處碰壁，演藝事業不但停滯，積蓄亦彈盡糧絕：「嗰時我接到爹哋電話，阿女我都知道你辛苦，好攰，你考慮下返嚟啦，嗰時大概係2013年，嗰時啱啱好搣晒啲錢，我嗰時係諗過去7-11、百佳打工，都有最低工資吖，我放得低㗎，冇錢食飯、冇地方住喎，所以我同老竇講『我唔返喇』，但係我個心係好Warm嘅，融化咗原本好冰冷嘅心，感覺到佢係無限支持。我喺度諗，如果我就咁放棄，咁佢嘅支持咪白費囉。」

或許天無絕人之路，Karen與此同時遇到在港發展的第一個伯樂──音樂人趙增熹：「我問佢可唔可以幫我搞Working Visa，我想喺香港打工，佢話『打咩工，你不如入我公司啦』，繼續做音樂、學音樂，然後我又喺裏面做文職，做Admin、會計，為咗逗份人工去做音樂，先至維持到自己夢想，點知一離開趙增熹老師間公司，當然係和平分手，但又去返冇收入嘅狀態。」

龔柯允加盟趙增熹旗下不久後，在無綫唱歌選秀節目《超級巨聲4》（2014）中，與谷婭溦合唱張惠妹名曲《讓每個人都心碎》。（電視畫面）

「我係有儲錢嘅，我亦都好慳，我可以一個燒味飯分兩餐食，我好快飽，好易養。」經濟壓力捱得到，情緒卻遇上問題，Karen坦言當時患上情緒病，入𨋢、等過馬路時，窒息感、暈眩感總會突然侵襲：「我覺得係同咁多年唔穩定、浮浮沉沉有關，又見到好多人情冷暖，搞到好多垃圾積喺個心度，小小嘢都觸發到自己。」

幸而，Karen後來認識到關心妍、羅力威和雨僑，他們慢慢解開她的心結，讓她有情感上的出口：「最令我走出呢個情緒，係兩年羅力威幫我寫咗首歌叫《海女》，我收到份詞嗰時，我直頭係喊到崩潰，因為我終於覺得有人係明白我，而呢次嘅崩潰亦令我掉咗好多唔開心嘅情緒出嚟，乜嘢都Gur番晒。」

龔柯允於2018年推出廣東話單曲《海女》，「跌跌碰碰也不太在意／到最終要是傷重了／應該都不緊要」等歌詞，像是道盡她入行多年的經歷。（封面）

當然，最令Karen放下心頭大石的，還是三個月前簽約天盟娛樂，做陳展鵬師妹：「而家舒服好多，唔使再自己跑台，唔使自己約記者訪問，呢啲嘢之前自己做我直頭係覺得好難，因為我係有少少比較內向，我直頭係諗過唔好派新歌。」

36歲才有新開始，好遲？Karen說：「其實我比任何人都恐懼，因為太多人話畀我知我唔得，而家唱歌比賽，最細嘅參賽者得14歲，我係佢嘅Double有多，不如疊埋心水返大馬專心做榴槤生意仲好，但係我唔信人哋話我唔得，我信我自己，數字唔係一個問題，年齡唔係一個問題。」就算今次成績仍然未如理想，她亦沒有想過Deadline：「關關難過關關過，我當初搞榴槤直送、榴槤月餅都係誤打誤撞，衰咗咪食少兩餐囉，唔會死，最緊要係可以繼續用音樂影響更多人。」