聲夢傳奇｜鍾柔美Yumi 被封鄭秀文接班人　7歲學跳舞擅長多種舞蹈

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-07 12:45

《聲夢傳奇》熱爆全城，自GiGi（炎明熹）憑《沒有你還是愛你》突圍而出贏盡好評後，人靚聲甜的Chantel（姚焯菲）及具跳舞天份的Yumi（鍾柔美）亦憑《戀愛預告》及《狂野之城》先後彈出，前者Youtube點擊一個月突破320萬，後者在短短3日亦已累積了逾75萬（截至今早10時）點擊，掀起網民熱烈討論之餘，更曾榮登熱搜榜第一位。

Yumi一鳴驚人、由黑馬變熱門，連帶以往的比賽片段亦相繼被起底！翻查Yumi IG，她去年已開始定期上載練舞片，無論力量、肢體動作、眼神及表情均十分到位，甚有女團Potential；被指可塑性高的她，更能同時駕馭型格及可愛風。據Yumi透露，原來她七、八歲已開始學舞，並學過Pop、Funky、Jazz Funk、民族舞及拉丁舞等多個不同舞種。而至那時開始，她每星期至少抽兩小時練舞，日子有功，難怪成為Dancing Princess！

網民對Yumi大為改觀，讚不絕口。

而在比賽當日已盛讚Yumi的音樂人張佳添，其後在個人頻道繼續讚不絕口，直指Yumi是鄭秀文接班人及女版郭富城：「灑金粉嗰吓，佢嘅眼神、態度、動作，你就知道佢係舞台嘅Star，佢有壓台感、Timing（掌握好）、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我own咗個舞台』，佢得14歲，好有前途！」張佳添更指十分期待決賽：「真係唔知邊個會贏！」

有細心網民看出Yumi的舞蹈是經過悉心安排。

唔少網民，亦因該表演對Yumi另眼相看，指她是港版蔡依林的冋時，更有感她已超越參賽者身份：「佢要比人用多雙倍時間甚至更多去練舞，練歌！我覺得佢已經係一個歌手。」、「她是咁多位参賽者最多才多藝一位，心理質素已贏晒！」、「全晚最好！最勁係佢又跳又唱但抖氣聲好過好多所謂歌手，仲要佢跳成隻歌嘅舞，歌重複，但舞是不一樣。」、「睇完Yumi，再睇Aaron，Yumi真係一啲都唔失禮。」

張佳添更加係由台上讚到台下，仲話Yumi係Sammi接班人。

對於張佳添及網民厚愛，Yumi表現淡定，並謙虛謂：「好多謝大家讚賞，我冇諗過做鄭秀文或蔡依林接班人，但我會以佢哋為目標，向佢哋學習。」成熟穩重的她，更謂未有因而感到有壓力：「因為喺台上可以做自己最鍾意嘅唱歌、跳舞，我係好享受好開心嘅。比賽結果係點，順其自然，最緊要做好自己。」

對於大家讚賞，Yumi都只係好謙虛咁狂講多謝，同埋話自己會以前輩為努力目標。

而成功掀起全城熱話的《聲夢》，決賽過後將繼續有新搞作，根據官方臉書最新消息，無綫現正積極為暑假舉行的「聲夢Summer Camp」作大招募，並請來同樣年紀細細便踏出第一步努力追夢的姚婥菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）拍攝宣傳片。

軒仔落實接棒聲夢主理人。

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