明星運動會｜為田徑比賽全力以赴　王菲郭栢妍黃嘉雯表情失控

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-07 19:15

無綫（TVB）動員全台逾二百位藝員，參與集拳擊、射箭、籃球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳、足球、田徑項目的《明星運動會》，炒熱東京奧運會氣氛。今日（7日）田徑比賽在將軍澳運動場進行，賽事包括男、女子跳高、跳遠、男子標槍、鉛球及鐵餅，一忠參賽者分為藍、綠、紅三隊作賽，互相比拼！

今日（7日）舉行《明星運動會》田徑比賽。

當中綠隊的崔錦棠及伍禮騫曾是田徑校隊代表，賽前被看高一線，實力強勁。「三項鐵人」崔錦棠在跳高、跳遠、鐡餅等項目中都獲得好成績，更被封為「全能運動員」！而有「大隻仔」之稱的伍禮騫擁有一身結實肌肉，在鉛球、鐵餅及標槍的投擲項目表現都相當突出，兩人絕對是其他運動員的競爭對手！

伍禮騫好大隻！

而藍隊的許家傑亦曾經是鉛球校隊代表，推鉛球成績令人驚喜，他在接受訪問時表示十分滿意自己的表現，重拾對推鉛球感覺，既陌生又興奮：「讀書時的表現會較大力，但今日贏在技巧，若比賽有更多試擲機會，表現會更好，相信已為團隊出一分力。」

許家傑曾經是鉛球校隊代表。

至於女子組方面，綠隊的何慈茵除了是拳擊好手之外，在跳遠項目中的表現亦令人眼前一亮，她在起跳時爆發力十足，着地動作優美。同場藍隊的鄧美欣表現亮眼，憑藉「手長腳長」的天生優勢，絕對有望打低對手，為團隊爭奪更多獎牌！

鄧美欣手長腳長有優勢！

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