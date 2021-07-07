張達明憶抗癌難以進食急跌28磅：每次食嘢都要食止痛藥

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-07 18:45

現年57歲的張達明於2011年不幸確診鼻咽癌，經過長達7年的抗癌期，他近年病情穩定復出並於今日（7日）出席講座分享抗癌經過。張達明於講座中提到早年的生活習慣非常差：「好忙碌，每晚瞓得兩、三個鐘，有食煙飲酒。飲食方面又亂嚟，搬出嚟住有時就咁食個包。」直到2011年經常流鼻血而且情況沒有改善，他才去求醫驚覺患上鼻咽癌。

達明接受訪問時重提抗癌路上的心情，雖然辛苦不過幸得朋友鼓勵。（陳順禎攝）

達明接受《香港01》訪問時重提抗癌路上的心情，雖然辛苦不過幸得朋友鼓勵：「每一個有大病嘅人都好辛苦，知道嗰時係嚇親，等於一個大意外。呢個係生命嘅病，唔係淨係錢嘅問題，好多嘢未做，點處理。好彩有朋友、屋企人鼓勵，有發哥鼓勵，叫行山即刻去，佢係我超級偶像，即刻成個人唔同咗。」

電療更令達明由128磅跌至100磅，亦出現頸部變黑以及喉嚨痛等副作用：「條頸黑晒，食唔到嘢喉嚨好痛，每一次食嘢都要食粒止痛藥。化療後瘦晒、甩晒頭髮，神經線受損，不過大家唔使太擔心，我唔係正常人先有呢啲副作用，早啲去治療就會冇事。」他續指現時身體狀況良好，磅數亦有回升：「未好晒，但已經唔錯，靚仔返。肥返但未夠，差7磅，返返去128磅。要再強壯啲，但我中氣幾好，瞓得幾好、眼神唔錯。」