單文柔超迷戀陳展鵬：我心目中嘅偶像依然係陳展鵬

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-08 07:30

陳展鵬（煎Pan）和單文柔（Phoebe）今日（7日）以夫妻檔現身上環出席時尚品牌周年活動，Phoebe接受《香港01》訪問時表示很開心終於有機會與老公着情侶裝：「本身都唔慣着情侶裝，但都想有啲互動同得意啲。所以出街都會大家一齊牛仔Look或者同一個顏色，感覺開心又唔太刻意。今日好開心，可以名正言順有張情侶裝相。」身旁的煎Pan笑言：「畀咗個機會佢添。」

陳展鵬、單文柔非常享受夫妻檔出席商演活動。(陳順禎攝)

有消息指TVB劇集《隱形戰隊》原定由陳展鵬出演男主角，最後卻換上了馬國明，煎Pan說等待公司安排並會演好每一個角色：「其實一路都安排緊啲劇點分配，而家都開緊《童時愛上你》，要分配角色，呢啲都係公司安排，每一個角色我都會盡最大努力去演好。」他續指沒有因為公司的調動而不開心：「自己心態都OK，又冇話唔開心，件事都係良性。觀眾一直支持我，唔會突然間因為公司嘅安排或者調動，而影響到陳展鵬喺佢哋心目中，只要盡力演好每一個角色去報答佢哋就OK。」

聽到老婆狂讚自己，陳展鵬真係好開心。(陳順禎攝)

另外，最近名為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組掀起熱烈討論，Phoebe坦言有留意並覺得好好笑，不過自己就沒有因為追星令婚姻破裂的問題：「我有入去望過覺得幾有趣，但我心目中嘅偶像依然係陳展鵬，所以冇呢個問題發生，我細細個就睇佢，以前睇佢啲劇幾鍾意，覺得佢幾靚仔，跟住就慢慢鍾意，我嘅偶像係陳展鵬。幫你開一個關注組，不過改咗你個名。」煎Pan立即甜笑指：「呢啲娶得過，開心，不過佢講由細睇到我大就哽哽哋。」