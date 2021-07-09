【慾罷不能】盤點12位參賽者騷後近況　被睇好的一對竟然分手收場

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-09 16:00

Netflix情慾真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）第二季上架兩周，成功穩佔全球排行榜的頭三甲位置。饑渴的參賽者們在禁慾過程中頻頻破戒，有人被踢走，再有新參賽者加入，最終在公平投票下選出一位贏家。如今距離拍攝結束已有好一段時間，在節目中配對成功的參賽者們是否還在一起？而被踢走的參賽者的近況又如何呢？

第二季即將於6月23日上架，不過只會播4集，其餘6集就會在6月30日播出。（Netflix）

在《慾罷不能2》重聚篇中，首季參賽者Chloe的主持下透露了近況。首先露面的是大贏家Marvin和Melinda，節目大結局中Marvin向Melinda表白，兩人確認了關係後一同離開度假村。拍攝過後，Melinda返回美國繼續模特兒事業，而Marvin就回到法國巴黎。雖然兩人不時在IG有互動，但兩人透露現已分手。Melinda直言兩人原本計劃到墨西哥旅行，但出發前兩人因小事而吵架，而男方就沒有回覆任何信息，讓她相當心痛。

加拿大模特兒Carly在節目中，先跟美式足球員Chase成為一對，但被男方狠飛後傷心欲絕，及後跟Joey一拍即合。Carly透露一直都有跟Joey聯絡，更三度到訪邁亞密跟對方見面，相信兩人仍繼續保持親密關係。而Chase跟Carly已經和好兼成為好友，並表示連同Joey三人一起度過了新年。不過被Tabitha拒絕的Chase並沒有放棄追求對方，更曾試過向對方送上鮮花及情信。

點擊下圖看Tabitha及Carly的靚相：

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英國脫衣舞男Nathan至今還是單身，雖然在節目中跟律師Larissa或模特兒Elle都未能成為一對，但結束拍攝後Nathan都有跟Larissa聯絡，不過Elle就沒有回覆自己的任何訊息。不過Larissa就表示自己現正跟一位醫生開展了戀情，並在節目中學到了很多，並跟Nathan成為了好友。

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來自英國的Emily一出場便吸引了男士們的明目光，但她從一開始已對Cam有好感。花心男Cam在節目中亦學會了如何抵擋誘惑，正式與Emily示愛。兩人拍攝過後一直保持著穩定關係，最近更展開了同居生活。Cam更直言兩人現時像夫婦一樣，每天都能夠看到大家。另外，在節目中途被踢走的性感機師Christina和Robert竟然成為一對，至今已經拍拖6個月。

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同場加映：慾罷不能｜新參賽者一出場已成女神 最性感機師擁完美package