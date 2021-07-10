金剛勁接香港Job！受台灣疫情暫不擺檔　一個原因堅持租樓唔買樓

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 23:30

小嫻和金剛租房定居恆春，因台灣疫情暫停擺攤，每天和兩狗一貓過著淡泊寡欲的生活，並努力存買房基金，兩人最大的幸福，是每天曬著太陽，忙著閒晃、聽蟲鳴鳥叫，有沒有想過未來在墾丁開餐廳或民宿？金剛說：「疫情結束有很多工作約要完成，但我們仍會繼續在這裡生活。」

兩人去年找了許久的房子，終於在11月搬到恆春現址，家中一房一廳，還有大大的院子，為何不買房？小嫻說墾丁、恆春的房價並不比台北便宜，此時落腳此處，看完春夏秋冬四季，再決定買不買。閒聊時，她開了玩笑：「如果現在買了，有一天若分手怎麼辦？」突然意識到金剛從不開這種玩笑，馬上道歉：「我以前經歷過一些事，才會這麼想，但我說的也是大部分情侶的狀況。」金剛說：「我這人交往時從不說分手，有一天若說了，就是真的。」

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兩人比喻把分手掛嘴上的行為叫「地獄笑話」，承諾以後也不再說，每天宅在家會吵架嗎？金剛笑說之前常北上時都不會吵，現在偶爾會鬥嘴，小嫻認為，這是正常能量釋放，是有助身心的。疫情前，兩人為了在墾丁擺攤賣雞翅、手作飾品，生意好到不行，如今很多網友跪求金剛做宅配，他說礙於食安法的嚴格規定暫時沒考慮，之前已經答應了3個工作邀約，「都是香港節目，分別要去日本出外景及拍電影，也有一趟要去大馬，就等通知。」

金剛這段期間胖了4、5以斤，肚子都大了一號，兩人沒事就躺在院子前的椅子上，細述恆春冬天風很大、夏天農作施肥後蒼蠅很多，小嫻說：「鄉下地方住久了，我才懂為什麼爸媽當初會在中年後回雲林鄉下定居。40之後，自己要什麼會越來越清楚。」外面的世界已起了天搖地動的變化，但似乎完全沒改變他們過著平凡日子的決心。

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