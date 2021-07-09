盛舞者｜狄易達首場團體賽包尾　忍痛Foul隊友：呢個係態度問題！

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-09 13:30

TVB綜藝真人Show《盛‧舞者》昨（8日）晚播出第四集。本集以「團隊」為題，由導師麥秋成、狄易達、王君馨率領的三大戰隊「TX Crew」、「Last Attack」及「Hot Flavaz」，移師巨型躉船展開首場團體賽，包括齊舞團體編舞及Crew Battle兩個回合，每個回合結束後，將再有一名舞者被淘汰，意味著躉船之戰總共會淘汰兩名舞者！

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比賽開始前，主持錢嘉樂帶出齊舞中心思想「冇個人主義，全部Team Work」，再介紹駐場DJ及六位評判後，充滿汗水及力量的齊舞比賽馬上展開。縱觀三隊表現勢均力敵，凌空飛躍、捐山窿、起飛腳、扭腰、電臀、前滾翻、側手翻、後空翻、倒立、單手倒立等動作充斥畫面，配合獨特航拍角度，及現場充滿節奏感音樂，極盡視聽之娛。

君馨隊表演精彩圖片

表演完畢後，跳舞出身的達仔不忘為默默付出的舞者們發聲：「我認識好多Dancers，成日覺得自己係伴舞，所以呢隻舞我叫佢哋唔好當自己係伴舞，佢哋每一個都係HERO。」

達仔戰隊完成表演後，相擁叫好。

最終加入了Stepping元素、每位隊員都有貢獻編舞部分的秋成隊「TX Crew」，以264分先贏得第一回合，並獲得評判一致好評：「賞心悅目！大家好盡力，非常好睇，Feel到所有人都有付出，主題Build Up得好好，有啲位我睇到有呼吸停頓（屏息靜氣）嘅感覺。」其中方紹聰（奶仔）及陳俊堅更被點名力讚：「我睇到你哋兩個嘅投入，你哋畀我睇到你哋想Draw我睇到你哋嘅力量，你哋好享受、將件事一路帶到去最好睇。」

秋成隊知道獲勝一刻大為鼓舞。

君馨的「Hot Flavaz」則以240分排名第二，評判指失分原因與基本功不足及頭段大家未夠專注有關，但不忘大讚君馨隊的紅色隊服有心思及是加分部分。至於達仔的「Last Attack」則以229分排名最後，達仔更因此需要Foul一名隊員出局，最終達仔忍痛選了子貴：「雖然佢係我第二個揀入隊嘅人，但尋日排舞我講咗好多次要準時…對唔住我一定要Foul你，因為呢個係態度問題。」子貴臨離場前，則不忘叫大家多關注街舞：「街舞依家已好有文化、規矩同制度，有好多唔同Style，大家如果接觸到，希望你哋可以多加欣賞，去了解呢個文化。」

子貴因排舞遲到成為本集出局者。

今(9日)晚播出的第五集，重點絕對是第二回合的Crew Battle，並會繼續講故仔。今集主角是話題人物火雞姐（Yanki），另外新一集亦會直擊各戰隊綵排實況，及會展現每隊面對的危機及難處。

火雞姐喺今晚呢集，會釋放自己。

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