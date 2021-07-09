大叔的愛︱陳子豐跪地痛哭獲魯庭暉大讚　盤點6位ViuTV開國功臣

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-09 19:57

港版《大叔的愛》開播至今好評如潮，成功掀起新一輪的追劇熱潮。昨晚（8日）播出的一集講到Darren（陳子豐飾）在天台跪地哭求阿田（Edan@MIRROR飾）讓愛，令阿牧（Anson Lo@MIRROR飾）可以重回自己身邊。陳子豐深情的演繹感動不少網民，連ViuTV董事及總經理魯庭暉都在IG公開大讚：「陳子豐未必係你嘅偶像，亦唔會係一個歌手，佢係一位十分努力嘅演員。」

Darren（陳子豐飾）在天台跪地哭求阿田（Edan@MIRROR飾）讓愛的一幕感動不少網民。（陳子豐IG圖片）

陳子豐在2005年畢業於香港演藝學院，之後參演舞台劇並於2010年加入NowTV做主持，直到ViuTV於2016年開台，他便主力擔任電視台節目主持以及參演不同劇集，包括《歎息橋》、《暖男爸爸》以及最近的《大叔的愛》等等，子豐演技上的實力亦逐漸獲得觀眾認同。ViuTV的開國功臣除了有子豐外，當年還有一班男藝人經常亮相ViuTV節目，雖然他們現時減少幕前演出，不過這6位男藝人同樣值得大眾關注。

點撃睇6位ViuTV開國功臣：

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