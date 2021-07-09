瑪姬搞慈善音樂企劃　頭炮請龔柯允做嘉賓：未開騷就籌到八千蚊！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-09 18:15

瑪姬最近自發大搞慈善音樂企劃《瑪姬 Max Your Love 慈善音樂會》，周日（4/7）頭炮更請來「馬拉Karen」龔柯允擔任嘉賓，Karen坦言十分欣賞瑪姬出心出力行善：「佢完全唔係為自己嘅Fame（名氣）去做呢件事，而係落手落腳去搵受惠機構，呼籲大家去幫助社會上有需要嘅人，其實理念同我唱歌嘅初心一樣，都係想用歌聲發放正能量畀大家，所以咁有意義嘅事我一定要Support（支持）。」

瑪姬最近自發大搞慈善音樂企劃《瑪姬 Max Your Love 慈善音樂會》。

兩人結緣於兩個月前的無綫（TVB）節目《勁歌金曲》，當時瑪姬以音樂導賞員身份點評龔柯允現場演繹的新歌《一轉眼》，兩人的互動在網上大獲好評，之後相約晚餐期間，瑪姬提起自己正籌備慈善音樂會，因而促成今次合作。

瑪姬邀請「馬拉Karen」龔柯允做頭炮嘉賓。

瑪姬有感這兩年社會氣氛不好，希望能夠略盡棉力，做點對社會有益的事，「其實自從疫情開始，好多歌手朋友都舉行線上音樂會，我自己都主辦同參與過好幾個，但係次次好開心咁唱完一晚Live，第二朝瞓醒就好似發咗場夢咁，好似無事發生過一樣。咁我諗反正都係唱，不如舉行一系列嘅慈善音樂會，鼓勵善心人士一邊聽Live、一邊做善事，咁咪仲有意義。」瑪姬不但透露未開騷已經籌到接近八千蚊，更揚言希望能夠一個月舉行一次，「目標係可以為十個慈善組織籌款，用歌聲幫助社會上有需要的人。」