盛舞者｜丁可欣被網民抨擊壓力大　麥秋成Foul人：畀咗3次機會佢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-10 12:30

無綫全新綜藝跳舞真人Show《盛‧舞者》昨晚播出第五集，由於狄易達的「Last Attack」在躉船大戰的齊舞回合輸了並已Foul走一名隊員，今集的Crew Battle只剩下麥秋成的「TX Crew」大戰王君馨的「Hot Flavaz」。

今集進行CREW BATTLE。

為時5分鐘的Crew Battle中，秋成隊派出奶仔、孖8、Timothy迎戰君馨隊的Pizza、Anson、Anisha，兩隊各有各精彩，舞蹈與現場音樂節奏配合天衣無縫的同時，亦齊齊展現了完美的團隊精神。雖然兩隊勢均力敵，但著重「音樂感」、「完整度」、「原創性」、「流暢度」及「必勝決心」的評判，因覺得君馨隊爭勝心及感覺較強，故一致判「Hot Flavaz」獲勝。戰敗的秋成得悉要Foul人後即表現得失落和痛苦，他一臉難過地宣布：「我畀咗三次機會佢，佢都話係要走。」不過節目最終未有揭曉哪個隊員會成為第三個被淘汰的人，要下集才知道。

君馨隊獲勝。

除了比賽，昨晚那集前半部分還直擊了三隊出戰前的綵排情況，以及話題人物丁可欣 (火雞姐) 的故事。對於成為話題人物，不時備受網民抨擊的火雞姐坦言壓力不少，而跳舞就成為了她其中一個解壓的方法：「跳舞就係我最開心、最冇壓力嘅時候。」另外，君馨隊隊員Anson因壓力過大出現情緒問題委屈落淚：「我已經練到好夜，好難…我見到大家好快上手，但對於我記同做好啲Steps已經係兩個問題。」至於秋成隊隊員Timothy原來是孖8的學生，對於孖8由前老師變隊友，Timothy坦言感覺有點怯，加上記性不及隊友，他願意自我犧牲：「我係咪真係唔夠班呢？我喺團隊貢獻又唔係最Top，所以我唔介意第一個被Foul。」