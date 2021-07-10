都美竹爆吳亦凡扮暖男實際「𡁻完鬆」　或以詐騙誘姦起訴？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-10 20:30

吳亦凡（Kris）前日（8日）被緋聞女友都美竹大爆「酒局揀女」，灌未成年飲酒等負面消息後，工作室立即委託律師提告，而女方昨日（9日）也表示準備報案，雙方各執一詞，似乎勢必要將事件查個水落石出。

當事人都美竹。（微博@都美竹）

事後，內地騰訊娛樂《一線》採訪了都美竹，她評價吳亦凡平時很可愛很暖，但玩膩了一個女孩，就換下一個，而且腳踩多條船，有其他受害者指吳亦凡大概一兩個月就會冷暴力，不聯絡不回訊息，言語冰冷，卻又不會將女生們列入黑名單，一直拖着女生，如果有需要，還會約出來。她續指道，剛接觸吳亦凡時，覺得他很真誠老實，是真心喜歡自己，還送禮物、接送、每日聊天、分享日常，發自拍給她。但是沒有想到的是，原來大家只是他短暫的玩具，玩膩了就丟掉。

吳亦凡已經不是第一次被爆約會00後。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

雖然很多網友質疑都美竹曬出的聊天記錄不是什麼實質性證據，但她透露仍有未曝光的證據在手，因為認為不管曬什麼都會被人質疑作假，所以不想浪費時間。同時，都美竹指吳亦凡非常謹慎，酒局會收手機，不可以錄音拍照，兩人躺在床上的時候，手機也會被拿走。

都美竹爆吳亦凡約會習慣。（微博@都美竹）

據都美竹在微博透露，有很多相同遭遇的女生私信自己，她直指吳亦凡最過分的就是，中間人以同樣的藉口——選MV女主角和簽新人，騙女生們出來，然後不談工作，直接帶去他的酒局，逼女生喝醉，然後發生關係，自己也是被對方欺騙灌醉的，而事後吳亦凡承諾會對她負責，和她好好在一起，結果現在裝作不認識，搞到自己好似陌生人，出來抽水一樣。

都美竹擁有一雙大長腿。（微博@都美竹）

除此之外，都美竹回應了報案一事，她指已經找警察問了這件事，警方說要整理一下證據，再想一下以什麼理由立案，看是詐騙還是誘姦，且自己堅持不撤訴，除非吳亦凡悔過、道歉。對於吳亦凡的提告，都美竹自信地表示，他們沒由證據，只是做做樣子，現在是自己有證據。