鄭中基兒子Evan名幼畢業父子同台演出　余思敏感嘆：時日太快

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-10 20:15

鄭中基余思敏婚後誕下一子一女。（IG：@sammieyucm）

鄭中基余思敏婚後誕下一子一女，轉眼間細仔已經幼稚園畢業，Sammie上載畢業禮照片相當感慨，原來Ronald有上台與囝囝一同表演，留下美好回憶。

鄭中基余思敏囝囝Evan畢業了。（IG：@sammieyucm）

6歲Evan就讀名幼維多利亞國際幼稚園，屬星二代熱門之選，郭富城女兒、關心妍女兒，劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等都是該校學生或校友。是次畢業禮Evan都有份上台演出，著上練馬師裝束坐在爸爸Ronald膊上英姿颯颯，更站在咪高峰前疑似有份代表發言。

鄭中基兒子Evan著上練馬師裝束坐在爸爸Ronald膊上英姿颯颯。（IG：@sammieyucm）

媽媽余思敏感慨表示：「轉眼輪到細佬都畢業了，媽媽一共返咗8年既幼稚園生活亦都終於告一段落了！＃時日太快無知的小孩一晚長大 #一個接一個 #4年+4年每日接送 #最唔捨得既其實係媽媽 #兩隻小學雞 #一個啱啱小學，一個又話就嚟中學」

點擊睇鄭中基兒子畢業典禮及更多星二代照片：