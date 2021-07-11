黎明激罕談家事直認屋企陰氣重　林海峰笑第時必會成為阿囡粉絲

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-11 15:30

天王黎明 (Leon) 一連九場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚正式開鑼，由林海峰（Jan）擔任首場表演嘉賓。兩人在台上Chit Chat一輪妙語如珠爆發，台下笑聲不絕。Leon更激罕大談家事，Jan說：「上次拍MV我哋冇乜機會同你傾吓啲屋企嘢，依家可唔可以傾吓？」Leon大方地說：「得，你講呀！」林海峰說：「Up To Me呀嘛！點呀，屋企好嗎？（大家都好）細蚊仔好嗎？（都好）太太好嗎？（好呀）屋企姐姐好嗎？（OK啦）同我一樣，我完全明白。（煮餸麻麻⋯⋯）唔係呀，係全屋企都女人，屋企陰氣好重。」Leon點頭。

Jan笑說：「有日我諗，天王全部都生女？（暫時見到係）有趣嘅係：天王生女，佢個女係唔會成為天王嘅Fans，雖然我唔係天王，我都係過來人，可以同你分享吓。舉例，劉德華千金大概十歲左右，我諗佢唔會唱《一起走過的日子》！舞台皇者嘅小朋友好似得幾歲？（好似同我嗰個差唔多大）幾歲應該係聽《Baby Shark》，如果老竇日日Generation X，真係唔知做乜X㗎嘛！（無錯）你個小朋友幾多歲？（三歲）你返屋企佢會唔會對住你大叫『LeonLeon』？（唔會）有冇搵你影相？（唔會）會唔會搵你簽名？（唔會）會，遲啲會簽喺家課冊！佢唔會成為你嘅Fans，但黎明會成為佢嘅Fans！」

Jan對台下觀眾說：「舊時你哋喺阿Mark (雷頌德) 嘅Studio、電視台、電台門口等Leon，有一日你就會見到Leon喺幼稚園門口等緊佢個女，每一日好似你哋舊陣時等佢咁樣『出嚟未呀？』『等咗好耐啦喎！』『出嚟啦，出嚟啦，哎呀上咗車，跟咗媬母走咗！』然後到佢開騷，你就好似Fans咁撲飛，嗰個騷就係幼稚園畢業禮，即係雜錦騷，你炒飛都會買，坐家長位，個小朋友台上表演，唱快歌跳舞，隻手揈吓揈吓，好熟面口？口擘擘咁！」他還扮Leon唱快歌時台風，全場爆笑，又說：「你成為Fans就會讚佢：『哎呀，跳得好好呀，好型呀！』Fans嘛，然後幫佢影相，實Q阻住就同實Q開拖，跟住追車，追校巴啦，送花俾佢、送公仔、送湯呀，送佢返學、送佢去公園玩。然後有一日會見到Leon騎住架單車喺公園走嚟走去追佢個女，就好似《甜蜜蜜》黎小軍咁樣傻痴痴。」講到繪形繪聲，台下笑聲不絕。