AK@MIRROR感謝「老婆」愛戴　盼代言男士產品為「老公們」謀福利

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-11 19:15

ViuTV節目《夏日有團伙 擊戰一場》今日（11日）在九展Star Hall進行錄影，並在下午進行拜神儀式。擔任節目主持的男團MIRROR成員Anson Kong（AK/江𤒹生）透露自己將回歸歌手身份，與鼓手Karen、吳卓曦Hei Hei及樂隊ONE PROMISE上台表演他的SOLO歌《黑之呼吸》、鄭中基的《玩咗先至瞓》、以及ONE PROMISE的《壹步》與MIRROR的《Ignited》crossover版本。

MIRROR成員Anson Kong、余逸思、KB、一眾節目導師與九位女鼓手，及表演嘉賓Kolor、ONE PROMISE、陳蕾及Kendy Suen一同出席《夏日有團伙 擊戰一場》拜神儀式。（劉智源攝）

AK表示再踏上Star Hall的舞台百感交集，勾起不少回我：「見到佢哋9個《激戰》參賽者可以有今日屬於佢哋自己嘅表演 ，係有啲似我哋《造星》去到開演唱會嘅感覺，我覺得好感動。 」他亦坦言因拍該節目而對學打鼓產生興趣，更感染了隊友Lokman，希望有一日可以在MIRROR演唱會上表演。

AK將在節目中演繹他的SOLO歌《黑之呼吸》、鄭中基的《玩咗先至瞓》、以及ONE PROMISE的《壹步》與MIRROR的《Ignited》crossover版本。（劉智源攝）

早前因「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」Facebook群組的掘起成全城熱話，AK笑言自己常常「Mon post」，並很驚訝自己獲「老公們」投票做MIRROR最靚仔成員第二名：「真係多謝大家，可能係我嘅性格，我本身同男仔比較易friend，可能咁樣比較容易吸引到男仔！」不少男士跪求MIRROR成員能為自己「謀福利」能光明正大買遊戲機及模型等，AK表示有聽到訴求：「希望之後我哋都有多啲男士嘅代言產品可以幫到男士，等老公們開心啲啦！」

AK坦言Facebook群組為他提供了不少歡樂，並笑言希望大家夫妻生活愉快。（劉智源攝）

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