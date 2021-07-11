余逸思盼以音樂拉近人與人的距離　KB：音樂好簡單，係個世界複雜

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-11 21:15

余逸思（Yoshi）、KB（李健宏）及MIRROR成員Anson Kong（AK/江𤒹生）三位主持，連同一眾節目導師與九位女鼓手，以及多位表演嘉賓一同出席節目《夏日有團伙 擊戰一場》拜神儀式，並於今晚為live show進行錄製。

MIRROR成員Anson Kong、余逸思、KB、一眾節目導師與九位女鼓手，及表演嘉賓Kolor、ONE PROMISE、陳蕾及Kendy Suen一同出席《夏日有團伙 擊戰一場》拜神儀式。（劉智源攝）

除了主持之一的AK會上台演唱多首歌曲，KB亦帶來打鼓表演，唯獨Yoshi一個留守主持崗位：「我都有跟啲女參賽者，例如Piaf有教過我一陣，但真係要好有耐性，佢都放棄咗我。」身旁的KB笑言幸好有她幫忙背稿和兼顧節目流程，才讓有份表演的自己和AK鬆了一口氣。

KB笑言有Yoshi專心做主持幫輕了他不少。（劉智源攝）

KB和Yoshi笑言這應該是香港史上第一個有這麼多鼓和鼓手表演的演唱會，但可惜觀眾只能透過電視感受無法親眼欣賞到：「希望疫情之後，音樂可以拉近人同人之間嘅距離，同好容易產生共鳴，」KB：「音樂係好簡單，係個世界複雜咋嘛。打鼓都係想inspire（激勵）到人，點先為止成功呢？呢個show只令到一個人喺台下搖下搖下或打着拍子，我都覺得成功咗！」