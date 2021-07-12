納米無明火｜混血模特兒Kieko為丈夫棄住洋房　留港窩居100呎單位

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-07-12 18:46

今晚 (13日) 播出的第7集， 谷德昭去到銅鑼灣一個月租港幣7000，實用面積約100呎的單位，探訪一對新婚夫婦Kieko 同Kurt，女主人Kieko係一位有日本血統嘅混血模特兒, 而男主人Kurt係一位土生土長的會計師,。二人於酒吧經朋友介紹認識，結下情緣，Kieko曾經返回英國生活，二人經歷七個月異地戀，最終Kieko 決定回到香港與Kurt長相廝守。Kieko談及自己英國家中的房間，比現在屋企大兩倍，可謂為情犧牲，她欣賞丈夫性格溫柔，總是關懷及幫助身邊的人。由於Kieko的母親是日本人，總是叮囑Kieko要將家打理得乾淨整潔，所以Kieko精於收納，處理家頭細務，把屋企打理得井井有條。雖然身在納米樓，可見現場非常整齊，不見半點雜物。而Kieko近日亦開設網上頻道，其中亦有教人執拾的技巧，她亦親身於節目內示範如何摺衫。

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Kieko於幾年前患了重病，由於服食太多抗生素，導致嚴重食物敏感，引致敏感的食物高達三十幾種。貼心的主持谷德昭，特別找來五星級廚師教他一道甜品，可以給Kieko品嚐, 亦可以在家中電磁爐做到, 就是日式水信玄餅。材料簡單，包括寒天粉、水、椰子花糖、芝麻粉等等，賣相精美，令人食指大動。

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